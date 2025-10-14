https://1prime.ru/20251014/rossiya-863487339.html

Россия сохраняет второе место по числу предприятий, созданных в Узбекистане

Россия сохраняет второе место по числу предприятий, созданных в Узбекистане - 14.10.2025, ПРАЙМ

Россия сохраняет второе место по числу предприятий, созданных в Узбекистане

Более 3,1 тысячи предприятий с российским капиталом действуют в Узбекистане - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T12:09+0300

2025-10-14T12:09+0300

2025-10-14T12:09+0300

россия

китай

рф

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт - ПРАЙМ. Более 3,1 тысячи предприятий с российским капиталом действуют в Узбекистане - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных узбекистанским комитетом по статистике. В январе-июне предприятия из РФ также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане – 3,098 тысячи. По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 октября 2025 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 17 188, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С участием китайских инвесторов действуют 4,57 тысячи предприятий (26,6% от общего числа всех, действующих с иностранным капиталом), российских – 3,15 тысячи (18,3%), турецких – 2,048 тысячи (11,9%), отмечает статведомство. При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 891. У инвесторов из Китая их 693, у турецких - 476. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в экономику страны составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20251013/wildberries-863463975.html

китай

рф

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, узбекистан