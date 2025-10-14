Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября вырос до 27,8 триллиона рублей с 27 триллионов на 1 сентября, сообщил Банк России.
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября вырос до 27,8 триллиона рублей с 27 триллионов на 1 сентября, сообщил Банк России. За месяц показатель вырос на 820,6 миллиона рублей, или на 3%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
12:30 14.10.2025
 
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении

ЦБ: денежная база в широком определении в сентябре выросла до 27,8 трлн рублей

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября вырос до 27,8 триллиона рублей с 27 триллионов на 1 сентября, сообщил Банк России.
За месяц показатель вырос на 820,6 миллиона рублей, или на 3%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 15 по 21 октября
