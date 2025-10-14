https://1prime.ru/20251014/rossiya-863488656.html
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении - 14.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября вырос до 27,8 триллиона рублей с 27 триллионов на 1 сентября, сообщил Банк России. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:30+0300
2025-10-14T12:30+0300
2025-10-14T12:30+0300
финансы
банк россия
рф
россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября вырос до 27,8 триллиона рублей с 27 триллионов на 1 сентября, сообщил Банк России. За месяц показатель вырос на 820,6 миллиона рублей, или на 3%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
https://1prime.ru/20251014/bank-863486370.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банк россия, рф, россия, банки
Финансы, банк Россия, РФ, РОССИЯ, Банки
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
ЦБ: денежная база в широком определении в сентябре выросла до 27,8 трлн рублей