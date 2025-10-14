https://1prime.ru/20251014/rossiya-863498266.html
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о возможном конфликте с Россией
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. У стран-членов НАТО все еще есть шанс избежать противостояния с Россией, если будет создана общая система безопасности в Европе, отметил в социальной сети X профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. "За последние 35 лет НАТО в любой момент могла создать всеобъемлющую европейскую систему безопасности и заключить мир с Россией, — заявил Дизен. — Просто позвоните в Москву и измените курс с войны на мир". На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил организовать переговоры между Европейским союзом и Россией о новой системе безопасности в Европе. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Европейский союз утратил свой политический суверенитет, что может привести и к потере экономической независимости. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает свое присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В то же время Кремль отмечает, что Москва никому не угрожает, но не может оставить без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам. Однако Россия остается открытой к диалогу на равных условиях, а Запад должен прекратить курс на милитаризацию региона.
