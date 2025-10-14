Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о возможном конфликте с Россией - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/rossiya-863498266.html
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о возможном конфликте с Россией
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о возможном конфликте с Россией - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о возможном конфликте с Россией
У стран-членов НАТО все еще есть шанс избежать противостояния с Россией, если будет создана общая система безопасности в Европе, отметил в социальной сети X... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:07+0300
2025-10-14T16:07+0300
запад
европа
москва
виктор орбан
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. У стран-членов НАТО все еще есть шанс избежать противостояния с Россией, если будет создана общая система безопасности в Европе, отметил в социальной сети X профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. "За последние 35 лет НАТО в любой момент могла создать всеобъемлющую европейскую систему безопасности и заключить мир с Россией, — заявил Дизен. — Просто позвоните в Москву и измените курс с войны на мир". На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил организовать переговоры между Европейским союзом и Россией о новой системе безопасности в Европе. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Европейский союз утратил свой политический суверенитет, что может привести и к потере экономической независимости. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает свое присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В то же время Кремль отмечает, что Москва никому не угрожает, но не может оставить без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам. Однако Россия остается открытой к диалогу на равных условиях, а Запад должен прекратить курс на милитаризацию региона.
https://1prime.ru/20251013/nato-863448887.html
https://1prime.ru/20251011/nato-863400772.html
запад
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, европа, москва, виктор орбан, владимир путин, нато
ЗАПАД, ЕВРОПА, МОСКВА, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО
16:07 14.10.2025
 
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о возможном конфликте с Россией

На Западе высказались о конфликте с Россией. Подробности

© Фото : NATOФлаги НАТО
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Флаги НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. У стран-членов НАТО все еще есть шанс избежать противостояния с Россией, если будет создана общая система безопасности в Европе, отметил в социальной сети X профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии.
"За последние 35 лет НАТО в любой момент могла создать всеобъемлющую европейскую систему безопасности и заключить мир с Россией, — заявил Дизен. — Просто позвоните в Москву и измените курс с войны на мир".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
"Данные разведки". На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО
Вчера, 05:49
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил организовать переговоры между Европейским союзом и Россией о новой системе безопасности в Европе.
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Европейский союз утратил свой политический суверенитет, что может привести и к потере экономической независимости.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает свое присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В то же время Кремль отмечает, что Москва никому не угрожает, но не может оставить без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам. Однако Россия остается открытой к диалогу на равных условиях, а Запад должен прекратить курс на милитаризацию региона.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград
11 октября, 05:57
 
ЗАПАДЕВРОПАМОСКВАВиктор ОрбанВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала