МВФ прогнозирует замедление темпов роста цен в России в 2026 году

2025-10-14T17:54+0300
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление темпов роста потребительских цен в России в 2026 году до 5,2%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. Согласно приведенным табличным значениям, по итогам 2025 года фонд прогнозирует, что уровень инфляции в России составит 9%, повысившись на 0,6 процентного пункта по сравнению со значением 2024 года, когда МВФ оценил показатель в 8,4%. Однако уже по итогам 2026 года рост потребительских цен в РФ значительно замедлится и составит всего 5,2%, указано в докладе МВФ. По прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
