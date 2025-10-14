https://1prime.ru/20251014/rossiya-863502111.html

МВФ прогнозирует замедление темпов роста цен в России в 2026 году

МВФ прогнозирует замедление темпов роста цен в России в 2026 году - 14.10.2025, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует замедление темпов роста цен в России в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление темпов роста потребительских цен в России в 2026 году до 5,2%, говорится в опубликованном во вторник... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T17:54+0300

2025-10-14T17:54+0300

2025-10-14T17:54+0300

россия

мировая экономика

рф

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление темпов роста потребительских цен в России в 2026 году до 5,2%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. Согласно приведенным табличным значениям, по итогам 2025 года фонд прогнозирует, что уровень инфляции в России составит 9%, повысившись на 0,6 процентного пункта по сравнению со значением 2024 года, когда МВФ оценил показатель в 8,4%. Однако уже по итогам 2026 года рост потребительских цен в РФ значительно замедлится и составит всего 5,2%, указано в докладе МВФ. По прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

https://1prime.ru/20251014/ssha-863498567.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, мвф