Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,35 процента
2025-10-14T19:23+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника упал на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,35% - до 2 541,49 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,25%, до 1 001,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 1 058,08 пункта.
