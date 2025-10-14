https://1prime.ru/20251014/rynok-863505769.html

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,35 процента

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника упал на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,35% - до 2 541,49 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,25%, до 1 001,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 1 058,08 пункта.

