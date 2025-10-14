Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО - 14.10.2025, ПРАЙМ
Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО
Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО - 14.10.2025, ПРАЙМ
Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот про "Ладу" и холодильник, обсуждая закупку истребителей F-35 и систем Patriot. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T17:14+0300
2025-10-14T17:14+0300
россия
европа
сша
марк рютте
владимир путин
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860537696_0:61:2651:1552_1920x0_80_0_0_4ca30df57ee7ee53485205a8a5049ba1.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот про "Ладу" и холодильник, обсуждая закупку истребителей F-35 и систем Patriot.Рютте озвучил его в контексте дискуссии о том, что оборонная промышленность США и Европы производит недостаточно истребителей и систем ПВО. "Иногда я шучу, что покупка F-35 или систем Patriot напоминает старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Когда вы заказываете „Ладу“, вам могут сказать, что она будет готова через десять лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника", — пошутил генсек в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.Он подчеркнул важность создания сильной оборонной индустрии в Европе и призвал страны ЕС увеличить инвестиции в этом направлении.Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предполагает мобилизацию около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. Основную часть этих средств планируется привлечь из бюджетов европейских государств — примерно 650 миллиардов, а оставшиеся 150 миллиардов будут предоставлены в виде кредитов.Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
европа
сша
россия, европа, сша, марк рютте, владимир путин, нато, ес
РОССИЯ, ЕВРОПА, США, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, ЕС
17:14 14.10.2025
 
Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО

Рютте сравнил закупки F-35 и Patriot с анекдотом про "Ладу". Подробности

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот про "Ладу" и холодильник, обсуждая закупку истребителей F-35 и систем Patriot.
Рютте озвучил его в контексте дискуссии о том, что оборонная промышленность США и Европы производит недостаточно истребителей и систем ПВО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России
4 октября, 16:42
"Иногда я шучу, что покупка F-35 или систем Patriot напоминает старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Когда вы заказываете „Ладу“, вам могут сказать, что она будет готова через десять лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника", — пошутил генсек в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.
Он подчеркнул важность создания сильной оборонной индустрии в Европе и призвал страны ЕС увеличить инвестиции в этом направлении.
Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предполагает мобилизацию около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. Основную часть этих средств планируется привлечь из бюджетов европейских государств — примерно 650 миллиардов, а оставшиеся 150 миллиардов будут предоставлены в виде кредитов.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
"Кто следующий?" Журналист осадил Рютте после заявления по Украине
25 сентября, 23:31
 
