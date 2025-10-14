https://1prime.ru/20251014/ryutte-863501710.html

Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот про "Ладу" и холодильник, обсуждая закупку истребителей F-35 и систем Patriot.Рютте озвучил его в контексте дискуссии о том, что оборонная промышленность США и Европы производит недостаточно истребителей и систем ПВО. "Иногда я шучу, что покупка F-35 или систем Patriot напоминает старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Когда вы заказываете „Ладу“, вам могут сказать, что она будет готова через десять лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника", — пошутил генсек в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.Он подчеркнул важность создания сильной оборонной индустрии в Европе и призвал страны ЕС увеличить инвестиции в этом направлении.Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предполагает мобилизацию около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. Основную часть этих средств планируется привлечь из бюджетов европейских государств — примерно 650 миллиардов, а оставшиеся 150 миллиардов будут предоставлены в виде кредитов.Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

