Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ввел санкции против дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/sanktsii-863482149.html
Китай ввел санкции против дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean
Китай ввел санкции против дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean - 14.10.2025, ПРАЙМ
Китай ввел санкции против дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean
Власти Китая ввели ответные санкции в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США, следует из заявления министерства коммерции... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T08:35+0300
2025-10-14T08:35+0300
бизнес
мировая экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Власти Китая ввели ответные санкции в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США, следует из заявления министерства коммерции КНР. В заявлении, размещенном во вторник на официальном сайте китайского ведомства, отмечается, что в ответ на расследование США в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая, результаты которого предусматривают введение портовых сборов для связанных с КНР судов, Китай принял решение о введении контрмер. Минкоммерции КНР подчеркнуло, что расследование и меры, принятые США в соответствии с разделом 301 в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Как отмечается в заявлении, дочерние компании Hanwha Ocean в США оказывали содействие и поддержку соответствующему расследованию, нанося ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая. Ограничительные меры вводятся в отношении следующих дочерних компаний: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp. Организациям и лицам на территории КНР запрещено вести деловую деятельность и сотрудничать с данными компаниями. Соответствующие ограничения вступают в силу со вторника.
https://1prime.ru/20251012/ssha-863438204.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, сша
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США
08:35 14.10.2025
 
Китай ввел санкции против дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean

Китай ввел санкции против пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Власти Китая ввели ответные санкции в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США, следует из заявления министерства коммерции КНР.
В заявлении, размещенном во вторник на официальном сайте китайского ведомства, отмечается, что в ответ на расследование США в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая, результаты которого предусматривают введение портовых сборов для связанных с КНР судов, Китай принял решение о введении контрмер.
Минкоммерции КНР подчеркнуло, что расследование и меры, принятые США в соответствии с разделом 301 в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний.
Как отмечается в заявлении, дочерние компании Hanwha Ocean в США оказывали содействие и поддержку соответствующему расследованию, нанося ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая.
Ограничительные меры вводятся в отношении следующих дочерних компаний: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.
Организациям и лицам на территории КНР запрещено вести деловую деятельность и сотрудничать с данными компаниями. Соответствующие ограничения вступают в силу со вторника.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
12 октября, 18:19
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала