Сбер рассказал о проекте создания второй платежной системы
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Проект создания второй платежной системы, альтернативной принадлежащей ЦБ РФ Национальной системы платежных карт, находится на начальной стадии - обсуждения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. "Проект пока в самой начальной стадии - обсуждения, формирования концепции возможной альтернативной платежной системы. По мере готовности и определения параметров, мы с партнерами сможем выйти к рынку с предложением", - говорится в комментарии. Как пояснили в "Сбер", проект точно не будет строиться на инфраструктуре какого-либо одного банка. "Если создавать альтернативу, то это должна быть независимая платёжная система - как юридически, так и технологически... Если двигаться в логике Объединения банков, то учредителями могут стать "Сбер", Альфа-банк и Т‑Банк, но, конечно, с возможностью присоединения в этом качестве других банков", - отметили там, подчеркнув, что параметры долевого участия и прочие детали пока не обсуждались, так как нет еще общей концепции. На вопрос РИА Новости относительно возможной интеграции биометрии и QR-кодов в новую платежную систему, в банке пояснили, что сегодня нет необходимости начинать именно с карт, так как в фокусе более современные способы оплаты: бесконтактные технологии, такие как NFC и Bluetooth, биометрия и другие инновационные решения. Но традиционные карты по-прежнему занимают значимую долю рынка, поэтому их выпуск также не исключается. В пресс-службе ВТБ при этом ответили, что на сегодняшний день НСПК успешно выполняет свою роль независимого модератора на платежном рынке, обеспечивает взаимовыгодные условия для всех участников и развивает передовые платежные инициативы в интересах клиентов, бизнеса и государства. Ранее в октябре глава Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с предложением рассмотреть создание второй платежной системы на рынке РФ, что содействовало бы развитию инноваций в стране. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ответ на эту инициативу уточнила, что если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет".
14:42 14.10.2025
 
Сбер рассказал о проекте создания второй платежной системы

Сбер: проект создания второй платежной системы находится на стадии обсуждения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Логотип "Сбербанка" . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Проект создания второй платежной системы, альтернативной принадлежащей ЦБ РФ Национальной системы платежных карт, находится на начальной стадии - обсуждения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
"Проект пока в самой начальной стадии - обсуждения, формирования концепции возможной альтернативной платежной системы. По мере готовности и определения параметров, мы с партнерами сможем выйти к рынку с предложением", - говорится в комментарии.
Как пояснили в "Сбер", проект точно не будет строиться на инфраструктуре какого-либо одного банка. "Если создавать альтернативу, то это должна быть независимая платёжная система - как юридически, так и технологически... Если двигаться в логике Объединения банков, то учредителями могут стать "Сбер", Альфа-банк и Т‑Банк, но, конечно, с возможностью присоединения в этом качестве других банков", - отметили там, подчеркнув, что параметры долевого участия и прочие детали пока не обсуждались, так как нет еще общей концепции.
На вопрос РИА Новости относительно возможной интеграции биометрии и QR-кодов в новую платежную систему, в банке пояснили, что сегодня нет необходимости начинать именно с карт, так как в фокусе более современные способы оплаты: бесконтактные технологии, такие как NFC и Bluetooth, биометрия и другие инновационные решения. Но традиционные карты по-прежнему занимают значимую долю рынка, поэтому их выпуск также не исключается.
В пресс-службе ВТБ при этом ответили, что на сегодняшний день НСПК успешно выполняет свою роль независимого модератора на платежном рынке, обеспечивает взаимовыгодные условия для всех участников и развивает передовые платежные инициативы в интересах клиентов, бизнеса и государства.
Ранее в октябре глава Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с предложением рассмотреть создание второй платежной системы на рынке РФ, что содействовало бы развитию инноваций в стране.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ответ на эту инициативу уточнила, что если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет".
ЦБ готов рассмотреть возможность создания второй платежной системы
8 октября, 13:37
