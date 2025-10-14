https://1prime.ru/20251014/sber-863492786.html

Сбер рассказал о проекте создания второй платежной системы

Сбер рассказал о проекте создания второй платежной системы - 14.10.2025, ПРАЙМ

Сбер рассказал о проекте создания второй платежной системы

Проект создания второй платежной системы, альтернативной принадлежащей ЦБ РФ Национальной системы платежных карт, находится на начальной стадии - обсуждения,... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T14:42+0300

2025-10-14T14:42+0300

2025-10-14T14:42+0300

банки

рф

эльвира набиуллина

альфа-банк

сбербанк

втб

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111222_1661:0:4598:1652_1920x0_80_0_0_64b7b13cd772357801c022182098a03e.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Проект создания второй платежной системы, альтернативной принадлежащей ЦБ РФ Национальной системы платежных карт, находится на начальной стадии - обсуждения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. "Проект пока в самой начальной стадии - обсуждения, формирования концепции возможной альтернативной платежной системы. По мере готовности и определения параметров, мы с партнерами сможем выйти к рынку с предложением", - говорится в комментарии. Как пояснили в "Сбер", проект точно не будет строиться на инфраструктуре какого-либо одного банка. "Если создавать альтернативу, то это должна быть независимая платёжная система - как юридически, так и технологически... Если двигаться в логике Объединения банков, то учредителями могут стать "Сбер", Альфа-банк и Т‑Банк, но, конечно, с возможностью присоединения в этом качестве других банков", - отметили там, подчеркнув, что параметры долевого участия и прочие детали пока не обсуждались, так как нет еще общей концепции. На вопрос РИА Новости относительно возможной интеграции биометрии и QR-кодов в новую платежную систему, в банке пояснили, что сегодня нет необходимости начинать именно с карт, так как в фокусе более современные способы оплаты: бесконтактные технологии, такие как NFC и Bluetooth, биометрия и другие инновационные решения. Но традиционные карты по-прежнему занимают значимую долю рынка, поэтому их выпуск также не исключается. В пресс-службе ВТБ при этом ответили, что на сегодняшний день НСПК успешно выполняет свою роль независимого модератора на платежном рынке, обеспечивает взаимовыгодные условия для всех участников и развивает передовые платежные инициативы в интересах клиентов, бизнеса и государства. Ранее в октябре глава Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с предложением рассмотреть создание второй платежной системы на рынке РФ, что содействовало бы развитию инноваций в стране. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ответ на эту инициативу уточнила, что если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет".

https://1prime.ru/20251008/nabiullina-863287437.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, рф, эльвира набиуллина, альфа-банк, сбербанк, втб, финансы