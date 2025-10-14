https://1prime.ru/20251014/sdelka-863485433.html

ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей"

2025-10-14T11:00+0300

2025-10-14T11:00+0300

2025-10-14T11:53+0300

бизнес

о'кей

технологии

россия

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" тюменской компанией "Земун". "После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов", — говорится в сообщении ведомства.В службе уточнили, что рассмотрели ходатайство ООО "Земун" о приобретении 99 процентов в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ Ритейл" (в соответствии с согласованным ФАС ходатайством покупает 99,56 процента ООО "О'Кей").По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.ООО "Земун" зарегистрировали в Тюмени в феврале 2024 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Уставный капитал — 10 тысяч рублей, хозяйственную деятельность компания пока не вела. По данным "БИР-Аналитик", в апреле этого года гендиректором и единственным владельцем компании стала Ольга Запорожец. Первый гипермаркет "О'Кей" открылся в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сейчас в сеть входят 77 гипермаркетов "О'Кей" и 226 дискаунтеров "ДА!". Основные бенефициары — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев (49,11 процента), а также Борис Волчек (34,14 процента).В декабре 2024-го совет директоров люксембургской компании O'KEY Group S.A. решил продать российские гипермаркеты "О'Кей" местному менеджменту, но оставить сеть "ДА!".

