ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" - 14.10.2025
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей"
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" - 14.10.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей"
Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" тюменской компанией "Земун". | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" тюменской компанией "Земун". &quot;После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов&quot;, — говорится в сообщении ведомства.В службе уточнили, что рассмотрели ходатайство ООО "Земун" о приобретении 99 процентов в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ Ритейл" (в соответствии с согласованным ФАС ходатайством покупает 99,56 процента ООО "О'Кей").По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.ООО "Земун" зарегистрировали в Тюмени в феврале 2024 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Уставный капитал — 10 тысяч рублей, хозяйственную деятельность компания пока не вела. По данным "БИР-Аналитик", в апреле этого года гендиректором и единственным владельцем компании стала Ольга Запорожец. Первый гипермаркет "О'Кей" открылся в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сейчас в сеть входят 77 гипермаркетов "О'Кей" и 226 дискаунтеров "ДА!". Основные бенефициары — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев (49,11 процента), а также Борис Волчек (34,14 процента).В декабре 2024-го совет директоров люксембургской компании O'KEY Group S.A. решил продать российские гипермаркеты "О'Кей" местному менеджменту, но оставить сеть "ДА!".
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" компанией "Земун"

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" тюменской компанией "Земун".

"После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов", — говорится в сообщении ведомства.

В службе уточнили, что рассмотрели ходатайство ООО "Земун" о приобретении 99 процентов в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ Ритейл" (в соответствии с согласованным ФАС ходатайством покупает 99,56 процента ООО "О'Кей").
По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.
ООО "Земун" зарегистрировали в Тюмени в феврале 2024 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Уставный капитал — 10 тысяч рублей, хозяйственную деятельность компания пока не вела. По данным "БИР-Аналитик", в апреле этого года гендиректором и единственным владельцем компании стала Ольга Запорожец.
Первый гипермаркет "О'Кей" открылся в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сейчас в сеть входят 77 гипермаркетов "О'Кей" и 226 дискаунтеров "ДА!". Основные бенефициары — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев (49,11 процента), а также Борис Волчек (34,14 процента).
В декабре 2024-го совет директоров люксембургской компании O'KEY Group S.A. решил продать российские гипермаркеты "О'Кей" местному менеджменту, но оставить сеть "ДА!".
