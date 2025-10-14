Глава ФРС не стал говорить с журналистами о последствиях шатдауна
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл избегал рассуждений о последствиях перебоев в работе правительства США, упомянув "шатдаун" лишь дважды в ходе часового общения с журналистами, на мероприятиях Международного валютного фонда в Вашингтоне об отсутствии федерального бюджета говорили идиомами.
"Хотя некоторые важные правительственные данные задерживаются в связи с остановкой правительства, мы изучаем огромный список публичной информации, которая остается доступной… Данные, доступные до остановки правительства, показывают, что рост экономической активности, возможно, не на ожидаемой траектории", - заявил Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации бизнеса.
Более Пауэлл не упоминал "шатдаун", а на попытки подвести к этому отвечал уклончивыми рассуждениями о монетарных подходах банковского регулятора для реакции на инфляционные риски от пошлин на импортные товары до перемен на рынке труда из-за борьбы с миграцией.
В Вашингтоне проходит ежегодная встреча Международного валютного фонда. На открытых обсуждениях в рамках мероприятия, как передают корреспонденты РИА Новости, также стараются не упоминать о перебоях в работе американского правительства, ограничиваясь общими словами: "рынок реагирует на новости, но остается устойчивым", "обратное движение" доллара, заявили на пресс-конференции о глобальной финансовой стабильности на вопросы о подходах нынешней администрации и отсутствии бюджета правительства.