Глава ФРС не стал говорить с журналистами о последствиях шатдауна - 14.10.2025
Глава ФРС не стал говорить с журналистами о последствиях шатдауна
2025-10-14T20:51+0300
2025-10-14T20:51+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
сша
джером пауэлл
фрс
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл избегал рассуждений о последствиях перебоев в работе правительства США, упомянув "шатдаун" лишь дважды в ходе часового общения с журналистами, на мероприятиях Международного валютного фонда в Вашингтоне об отсутствии федерального бюджета говорили идиомами. "Хотя некоторые важные правительственные данные задерживаются в связи с остановкой правительства, мы изучаем огромный список публичной информации, которая остается доступной… Данные, доступные до остановки правительства, показывают, что рост экономической активности, возможно, не на ожидаемой траектории", - заявил Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации бизнеса. Более Пауэлл не упоминал "шатдаун", а на попытки подвести к этому отвечал уклончивыми рассуждениями о монетарных подходах банковского регулятора для реакции на инфляционные риски от пошлин на импортные товары до перемен на рынке труда из-за борьбы с миграцией. В Вашингтоне проходит ежегодная встреча Международного валютного фонда. На открытых обсуждениях в рамках мероприятия, как передают корреспонденты РИА Новости, также стараются не упоминать о перебоях в работе американского правительства, ограничиваясь общими словами: "рынок реагирует на новости, но остается устойчивым", "обратное движение" доллара, заявили на пресс-конференции о глобальной финансовой стабильности на вопросы о подходах нынешней администрации и отсутствии бюджета правительства.
мировая экономика, вашингтон, сша, джером пауэлл, фрс
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Джером Пауэлл, ФРС
20:51 14.10.2025
 
© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Архивное фото
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
В США более четырех тысяч госслужащих получили уведомления о сокращении
11 октября, 09:30
 
