Глава ФРС не стал говорить с журналистами о последствиях шатдауна

Глава ФРС не стал говорить с журналистами о последствиях шатдауна - 14.10.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС не стал говорить с журналистами о последствиях шатдауна

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл избегал рассуждений о последствиях перебоев в работе правительства США, упомянув "шатдаун" лишь дважды в ходе... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T20:51+0300

2025-10-14T20:51+0300

2025-10-14T20:51+0300

экономика

мировая экономика

вашингтон

сша

джером пауэлл

фрс

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/06/841370681_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_7255f004d1b1a4594a658e10ed07c0c5.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл избегал рассуждений о последствиях перебоев в работе правительства США, упомянув "шатдаун" лишь дважды в ходе часового общения с журналистами, на мероприятиях Международного валютного фонда в Вашингтоне об отсутствии федерального бюджета говорили идиомами. "Хотя некоторые важные правительственные данные задерживаются в связи с остановкой правительства, мы изучаем огромный список публичной информации, которая остается доступной… Данные, доступные до остановки правительства, показывают, что рост экономической активности, возможно, не на ожидаемой траектории", - заявил Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации бизнеса. Более Пауэлл не упоминал "шатдаун", а на попытки подвести к этому отвечал уклончивыми рассуждениями о монетарных подходах банковского регулятора для реакции на инфляционные риски от пошлин на импортные товары до перемен на рынке труда из-за борьбы с миграцией. В Вашингтоне проходит ежегодная встреча Международного валютного фонда. На открытых обсуждениях в рамках мероприятия, как передают корреспонденты РИА Новости, также стараются не упоминать о перебоях в работе американского правительства, ограничиваясь общими словами: "рынок реагирует на новости, но остается устойчивым", "обратное движение" доллара, заявили на пресс-конференции о глобальной финансовой стабильности на вопросы о подходах нынешней администрации и отсутствии бюджета правительства.

https://1prime.ru/20251011/usa-863404744.html

вашингтон

сша

2025

мировая экономика, вашингтон, сша, джером пауэлл, фрс