https://1prime.ru/20251014/smi-863479731.html

СМИ назвали вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом

СМИ назвали вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом - 14.10.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом

Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T06:12+0300

2025-10-14T06:12+0300

2025-10-14T06:12+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

нидерланды

европа

китай

global times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863479731.jpg?1760411554

ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской закона", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании, говорится в пресс-релизе кабмина. Авторы статьи, посвященной ситуации с Nexperia, отмечают, что основные риски, с которыми сегодня сталкиваются китайские компании, связаны не с рыночной конкуренцией, а с некоторыми иностранными конкурентами, которые, не получая преимущества обычными рыночными методами, прибегают к "коммерческому грабежу китайских компаний под предлогом национальной безопасности". "Случай с Nexperia наглядно демонстрирует эту тенденцию. По мере роста технологической и коммерческой мощи Китая подобный грабеж под прикрытием закона, вероятно, продолжится", - говорится в тексте. Издание подчеркивает, что Нидерланды под предлогом надуманных "соображений национальной безопасности" преследуют компанию. По словам авторов, эти действия направлены на изъятие капитала и технологических достижений, накопленных китайскими компаниями за многие годы. "Действия правительства Нидерландов против Nexperia являются крайне вопиющими, выходят далеко за рамки обычного коммерческого регулирования и носят откровенно политический и дискриминационный характер", - добавили авторы. Согласно релизу кабмина Нидерландов, был задействован закон о доступности товаров, чтобы взять под контроль деятельность производителя полупроводников Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене. Поводом стали острые сигналы о нарушениях в управлении и риски для экономической безопасности Европы. Nexperia выпускает микрочипы для европейской автомобильной промышленности и потребительской электроники. Власти заверили, что обычное производство компании продолжится, однако правительство получит право приостанавливать или отменять внутренние решения, если они могут нанести ущерб стратегическим интересам. Министерство подчеркнуло, что применение закона - исключительная мера, к которой кабинет министров прибегает лишь в крайних случаях. Решение касается только Nexperia и не распространяется на другие компании, отрасли или страны. Компания и заинтересованные стороны могут обжаловать его в судебном порядке.

нидерланды

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, нидерланды, европа, китай, global times