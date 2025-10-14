https://1prime.ru/20251014/smi-863479731.html
СМИ назвали вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом
СМИ назвали вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом - 14.10.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом
Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T06:12+0300
2025-10-14T06:12+0300
2025-10-14T06:12+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
нидерланды
европа
китай
global times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863479731.jpg?1760411554
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской закона", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании, говорится в пресс-релизе кабмина.
Авторы статьи, посвященной ситуации с Nexperia, отмечают, что основные риски, с которыми сегодня сталкиваются китайские компании, связаны не с рыночной конкуренцией, а с некоторыми иностранными конкурентами, которые, не получая преимущества обычными рыночными методами, прибегают к "коммерческому грабежу китайских компаний под предлогом национальной безопасности".
"Случай с Nexperia наглядно демонстрирует эту тенденцию. По мере роста технологической и коммерческой мощи Китая подобный грабеж под прикрытием закона, вероятно, продолжится", - говорится в тексте.
Издание подчеркивает, что Нидерланды под предлогом надуманных "соображений национальной безопасности" преследуют компанию. По словам авторов, эти действия направлены на изъятие капитала и технологических достижений, накопленных китайскими компаниями за многие годы.
"Действия правительства Нидерландов против Nexperia являются крайне вопиющими, выходят далеко за рамки обычного коммерческого регулирования и носят откровенно политический и дискриминационный характер", - добавили авторы.
Согласно релизу кабмина Нидерландов, был задействован закон о доступности товаров, чтобы взять под контроль деятельность производителя полупроводников Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене. Поводом стали острые сигналы о нарушениях в управлении и риски для экономической безопасности Европы.
Nexperia выпускает микрочипы для европейской автомобильной промышленности и потребительской электроники. Власти заверили, что обычное производство компании продолжится, однако правительство получит право приостанавливать или отменять внутренние решения, если они могут нанести ущерб стратегическим интересам.
Министерство подчеркнуло, что применение закона - исключительная мера, к которой кабинет министров прибегает лишь в крайних случаях. Решение касается только Nexperia и не распространяется на другие компании, отрасли или страны. Компания и заинтересованные стороны могут обжаловать его в судебном порядке.
нидерланды
европа
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, нидерланды, европа, китай, global times
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, КИТАЙ, Global Times
СМИ назвали вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом
Global Times назвала вмешательство Нидерландов в деятельность Nexperia грабежом
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской закона", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании, говорится в пресс-релизе кабмина.
Авторы статьи, посвященной ситуации с Nexperia, отмечают, что основные риски, с которыми сегодня сталкиваются китайские компании, связаны не с рыночной конкуренцией, а с некоторыми иностранными конкурентами, которые, не получая преимущества обычными рыночными методами, прибегают к "коммерческому грабежу китайских компаний под предлогом национальной безопасности".
"Случай с Nexperia наглядно демонстрирует эту тенденцию. По мере роста технологической и коммерческой мощи Китая подобный грабеж под прикрытием закона, вероятно, продолжится", - говорится в тексте.
Издание подчеркивает, что Нидерланды под предлогом надуманных "соображений национальной безопасности" преследуют компанию. По словам авторов, эти действия направлены на изъятие капитала и технологических достижений, накопленных китайскими компаниями за многие годы.
"Действия правительства Нидерландов против Nexperia являются крайне вопиющими, выходят далеко за рамки обычного коммерческого регулирования и носят откровенно политический и дискриминационный характер", - добавили авторы.
Согласно релизу кабмина Нидерландов, был задействован закон о доступности товаров, чтобы взять под контроль деятельность производителя полупроводников Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене. Поводом стали острые сигналы о нарушениях в управлении и риски для экономической безопасности Европы.
Nexperia выпускает микрочипы для европейской автомобильной промышленности и потребительской электроники. Власти заверили, что обычное производство компании продолжится, однако правительство получит право приостанавливать или отменять внутренние решения, если они могут нанести ущерб стратегическим интересам.
Министерство подчеркнуло, что применение закона - исключительная мера, к которой кабинет министров прибегает лишь в крайних случаях. Решение касается только Nexperia и не распространяется на другие компании, отрасли или страны. Компания и заинтересованные стороны могут обжаловать его в судебном порядке.