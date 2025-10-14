https://1prime.ru/20251014/smp-863483163.html

В "Росатоме" отметили стремительное развитие СМП

В "Росатоме" отметили стремительное развитие СМП - 14.10.2025

В "Росатоме" отметили стремительное развитие СМП

Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики, заявил во вторник специальный... | 14.10.2025, ПРАЙМ

ХАРБИН (Китай), 14 окт – ПРАЙМ. Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики, заявил во вторник специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики. Этому способствуют различные факторы, в том числе развитие передовых технологий, строительство атомных ледоколов нового поколения и растущий интерес со стороны зарубежных грузоотправителей", - приводятся слова Панова в пресс-релизе госкорпорации. Он отметил, что работа в условиях Арктики непростая, но сложности трансформируются в результат. "Наряду с основным приоритетом – обеспечением безопасности прохождения Северного морского пути – сегодня для нас важной задачей становится управление скоростью и временем прохождения маршрута", - подчеркнул он. Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.

