"Есть два способа". Как прекратить назойливые спам-звонки из банков - 14.10.2025
“Есть два способа”. Как прекратить назойливые спам-звонки из банков
“Есть два способа”. Как прекратить назойливые спам-звонки из банков - 14.10.2025, ПРАЙМ
“Есть два способа”. Как прекратить назойливые спам-звонки из банков
Как прекратить навязчивые спам-звонки из финансовых организаций, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Как прекратить навязчивые спам-звонки из финансовых организаций, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.В апреле текущего года был принят так называемый "закон о спам-звонках", согласно которому с 1 сентября 2025 года абоненты смогут официально отказаться от рекламных звонков и сообщений. Теперь банкам или иным компаниям, осуществляющим рекламные звонки, необходимо получить предварительное согласие абонента.“Как правило, заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем "галочки", среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг”, - добавила эксперт.Отказаться от навязчивых звонков можно двумя основными способами:Если заявление было направлено, но звонки продолжают поступать, можно обратиться с жалобой в Роскомнадзор и Банк России (если звонки связаны с финансовыми услугами). Тогда на рекламодателя может быть наложен штраф от 10 000 до 100 000 рублей для граждан и ИП, от 300 000 до 1 600 000 рублей - для компаний, банков или МФО.
03:03 14.10.2025
 
“Есть два способа”. Как прекратить назойливые спам-звонки из банков

Доцент Виноградова назвала два способа прекратить спам-звонки из банков

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Как прекратить навязчивые спам-звонки из финансовых организаций, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
В апреле текущего года был принят так называемый "закон о спам-звонках", согласно которому с 1 сентября 2025 года абоненты смогут официально отказаться от рекламных звонков и сообщений. Теперь банкам или иным компаниям, осуществляющим рекламные звонки, необходимо получить предварительное согласие абонента.
Лето в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
В Госдуме рассказали о новом инструменте защиты от спама
13 апреля, 03:03
“Как правило, заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем "галочки", среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг”, - добавила эксперт.
Отказаться от навязчивых звонков можно двумя основными способами:
  • Отозвать согласие на обработку персональных данных или на получение рекламных материалов. В заявлении необходимо четко сформулировать запрет на использование персональных данных и отказ от рекламных звонков и сообщений.
  • Установить запрет на спам-звонки через своего оператора в личном кабинете или мобильном приложении. Данная услуга является бесплатной и распространяется на все рекламные предложения.
Если заявление было направлено, но звонки продолжают поступать, можно обратиться с жалобой в Роскомнадзор и Банк России (если звонки связаны с финансовыми услугами). Тогда на рекламодателя может быть наложен штраф от 10 000 до 100 000 рублей для граждан и ИП, от 300 000 до 1 600 000 рублей - для компаний, банков или МФО.
 
спам, Финансы, Банки, Мери Валишвили, Роскомнадзор
 
 
