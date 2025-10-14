https://1prime.ru/20251014/spam-863465295.html

“Есть два способа”. Как прекратить назойливые спам-звонки из банков

Как прекратить навязчивые спам-звонки из финансовых организаций, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. | 14.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Как прекратить навязчивые спам-звонки из финансовых организаций, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.В апреле текущего года был принят так называемый "закон о спам-звонках", согласно которому с 1 сентября 2025 года абоненты смогут официально отказаться от рекламных звонков и сообщений. Теперь банкам или иным компаниям, осуществляющим рекламные звонки, необходимо получить предварительное согласие абонента.“Как правило, заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем "галочки", среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг”, - добавила эксперт.Отказаться от навязчивых звонков можно двумя основными способами:Если заявление было направлено, но звонки продолжают поступать, можно обратиться с жалобой в Роскомнадзор и Банк России (если звонки связаны с финансовыми услугами). Тогда на рекламодателя может быть наложен штраф от 10 000 до 100 000 рублей для граждан и ИП, от 300 000 до 1 600 000 рублей - для компаний, банков или МФО.

