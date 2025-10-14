Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США разразился скандал из-за российского крейсера на плакате ВМС - 14.10.2025
В США разразился скандал из-за российского крейсера на плакате ВМС
В США разразился скандал из-за российского крейсера на плакате ВМС - 14.10.2025, ПРАЙМ
В США разразился скандал из-за российского крейсера на плакате ВМС
Национальный морской музей спецподразделений ВМС США разместил поздравительное сообщение по случаю 250-летия американского флота с изображением российского... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T03:10+0300
2025-10-14T03:10+0300
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Национальный морской музей спецподразделений ВМС США разместил поздравительное сообщение по случаю 250-летия американского флота с изображением российского ракетного крейсера "Варяг".На этот факт обратил внимание журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун в соцсети X, репостнув материал и написав: "Это российский ракетный крейсер". На момент подготовки материала сообщение музея в соцсети X было недоступно. В 2021 году Южное командование Пентагона также совершило подобную ошибку, опубликовав поздравительный плакат к дню рождения американских вооруженных сил с изображением белых силуэтов трех Су-27, поднимающихся в небо с разноцветными следами реактивного пламени. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", первоначально известный как "Червона Украина", был построен в середине 80-х и включен в состав флота в 1989 году. В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название и стал флагманом Тихоокеанского флота.
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Национальный морской музей спецподразделений ВМС США разместил поздравительное сообщение по случаю 250-летия американского флота с изображением российского ракетного крейсера "Варяг".
На этот факт обратил внимание журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун в соцсети X, репостнув материал и написав: "Это российский ракетный крейсер".
На момент подготовки материала сообщение музея в соцсети X было недоступно.
В 2021 году Южное командование Пентагона также совершило подобную ошибку, опубликовав поздравительный плакат к дню рождения американских вооруженных сил с изображением белых силуэтов трех Су-27, поднимающихся в небо с разноцветными следами реактивного пламени.
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", первоначально известный как "Червона Украина", был построен в середине 80-х и включен в состав флота в 1989 году. В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название и стал флагманом Тихоокеанского флота.
Заголовок открываемого материала