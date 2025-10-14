Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ученые запатентовали в США ИИ-технологию
технологии
россия
сша
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российские ученые запатентовали в США ИИ-технологию, которая позволяет отражать мошеннические атаки с изображениями и отсеивать нерелевантные кадры при подтверждении личности по паспорту и обслуживании онлайн, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines. "Российские ученые запатентовали в США технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет отражать мошеннические атаки с изображениями и отсеивать нерелевантные кадры при подтверждении личности по паспорту и обслуживании онлайн", - сказали в компании. Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров объяснил, что злоумышленники атакуют ИТ-инфраструктуру банков и микрофинансовых организаций с помощью изображений - они загружают неподходящие или искаженные картинки, чтобы вызвать сбои во внутренних системах организаций. Искусственный интеллект позволяет "выловить" эти изображения и таким образом защитить дистанционный канал обслуживания от такого рода атак. "Технология особенно эффективна в банках и финтехе при KYC-процедурах (процедуры идентификации и верификации клиентов - ред.) и кредитовании, а также в телекоме, страховании, логистике, HR и других областях, где требуется надежная работа с документами в режиме онлайн", - добавил Арлазаров. Как объяснили в компании, алгоритм мгновенно сверяет изображение с эталонными шаблонами документа, а затем оценивает количество совпадающих признаков и их распределение по предполагаемой области документа. Также технология проверяет изображение на предмет сжатия или искажений, контролирует, чтобы документ занимал в кадре не менее 70% от эталонного размера. Изображение, которое не проходит первичную фильтрацию, автоматически исключается из дальнейшего анализа, добавили в Smart Engines.
технологии, россия, сша
Технологии, РОССИЯ, США
05:57 14.10.2025
 
Российские ученые запатентовали в США ИИ-технологию

Российские ученые запатентовали ИИ-технологию для защиты от мошенников

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российские ученые запатентовали в США ИИ-технологию, которая позволяет отражать мошеннические атаки с изображениями и отсеивать нерелевантные кадры при подтверждении личности по паспорту и обслуживании онлайн, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.
"Российские ученые запатентовали в США технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет отражать мошеннические атаки с изображениями и отсеивать нерелевантные кадры при подтверждении личности по паспорту и обслуживании онлайн", - сказали в компании.
Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров объяснил, что злоумышленники атакуют ИТ-инфраструктуру банков и микрофинансовых организаций с помощью изображений - они загружают неподходящие или искаженные картинки, чтобы вызвать сбои во внутренних системах организаций. Искусственный интеллект позволяет "выловить" эти изображения и таким образом защитить дистанционный канал обслуживания от такого рода атак.
"Технология особенно эффективна в банках и финтехе при KYC-процедурах (процедуры идентификации и верификации клиентов - ред.) и кредитовании, а также в телекоме, страховании, логистике, HR и других областях, где требуется надежная работа с документами в режиме онлайн", - добавил Арлазаров.
Как объяснили в компании, алгоритм мгновенно сверяет изображение с эталонными шаблонами документа, а затем оценивает количество совпадающих признаков и их распределение по предполагаемой области документа. Также технология проверяет изображение на предмет сжатия или искажений, контролирует, чтобы документ занимал в кадре не менее 70% от эталонного размера.
Изображение, которое не проходит первичную фильтрацию, автоматически исключается из дальнейшего анализа, добавили в Smart Engines.
 
Заголовок открываемого материала