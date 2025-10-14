https://1prime.ru/20251014/ssha-863498567.html
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста экономики США до 2% в 2025 году после увеличения показателя на 2,8% в 2024 году, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно приведенным в документе табличным значениям, оценка роста американского ВВП на текущий год незначительно повышена по сравнению с июльским докладом, когда МВФ прогнозировал рост экономики США на 1,9%. Оценка роста ВВП на 2026 год также повышена на 0,1 процентного пункта и составляет 2,1% по расчетам МВФ.
