https://1prime.ru/20251014/ssha-863498567.html

МВФ прогнозирует замедление роста экономики США

МВФ прогнозирует замедление роста экономики США - 14.10.2025, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует замедление роста экономики США

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста экономики США до 2% в 2025 году после увеличения показателя на 2,8% в 2024 году, следует из... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T16:09+0300

2025-10-14T16:09+0300

2025-10-14T16:09+0300

мировая экономика

сша

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста экономики США до 2% в 2025 году после увеличения показателя на 2,8% в 2024 году, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно приведенным в документе табличным значениям, оценка роста американского ВВП на текущий год незначительно повышена по сравнению с июльским докладом, когда МВФ прогнозировал рост экономики США на 1,9%. Оценка роста ВВП на 2026 год также повышена на 0,1 процентного пункта и составляет 2,1% по расчетам МВФ.

https://1prime.ru/20251014/mvf-863498407.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, мвф