https://1prime.ru/20251014/ssha-863508140.html

Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС

Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС - 14.10.2025, ПРАЙМ

Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T20:37+0300

2025-10-14T20:37+0300

2025-10-14T20:37+0300

экономика

финансы

мировая экономика

сша

джером пауэлл

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:10:2048:1161_1920x0_80_0_0_0a47716a3ac49a2934f9893b8f59af96.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. "Теперь нет пути, на котором не встретятся риски. Инфляция выше наших целевых показателей, продолжает расти", - заявил Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации бизнеса. По его словам, на рынке труда сокращается спрос и предложение. Инфляцию в ФРС связывают с пошлинами Трампа, перемены на рынке труда с усложнением ситуации с миграцией, заявил Пауэлл. "Два этих условия должны повлечь разные монетарные реакции", - сказал глава ФРС. Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл.

https://1prime.ru/20251014/mvf-863503531.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, сша, джером пауэлл