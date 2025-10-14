Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/ssha-863508140.html
Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС
Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС - 14.10.2025, ПРАЙМ
Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС
Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T20:37+0300
2025-10-14T20:37+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:10:2048:1161_1920x0_80_0_0_0a47716a3ac49a2934f9893b8f59af96.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. "Теперь нет пути, на котором не встретятся риски. Инфляция выше наших целевых показателей, продолжает расти", - заявил Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации бизнеса. По его словам, на рынке труда сокращается спрос и предложение. Инфляцию в ФРС связывают с пошлинами Трампа, перемены на рынке труда с усложнением ситуации с миграцией, заявил Пауэлл. "Два этих условия должны повлечь разные монетарные реакции", - сказал глава ФРС. Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл.
https://1prime.ru/20251014/mvf-863503531.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_39:0:1859:1365_1920x0_80_0_0_d43cca086499857a687eae62b1df70af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, джером пауэлл
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Джером Пауэлл
20:37 14.10.2025
 
Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС

Глава ФРС Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков.
"Теперь нет пути, на котором не встретятся риски. Инфляция выше наших целевых показателей, продолжает расти", - заявил Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации бизнеса.
По его словам, на рынке труда сокращается спрос и предложение. Инфляцию в ФРС связывают с пошлинами Трампа, перемены на рынке труда с усложнением ситуации с миграцией, заявил Пауэлл. "Два этих условия должны повлечь разные монетарные реакции", - сказал глава ФРС.
Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл.
Международный валютный фонд
В МВФ оценили устойчивость американского рынка
18:28
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала