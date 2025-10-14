https://1prime.ru/20251014/ssha-863508140.html
Путей без рисков для монетарной политики США не осталось, заявил глава ФРС
2025-10-14T20:37+0300
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. "Теперь нет пути, на котором не встретятся риски. Инфляция выше наших целевых показателей, продолжает расти", - заявил Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации бизнеса. По его словам, на рынке труда сокращается спрос и предложение. Инфляцию в ФРС связывают с пошлинами Трампа, перемены на рынке труда с усложнением ситуации с миграцией, заявил Пауэлл. "Два этих условия должны повлечь разные монетарные реакции", - сказал глава ФРС. Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл.
