https://1prime.ru/20251014/ssha-863510111.html

"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне

"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне - 14.10.2025, ПРАЙМ

"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне

Существует угроза развязывания новой мировой войны, которая может перейти к следующему этапу, выразил мнение американский журналист Алекс Джонс в интервью с... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T21:34+0300

2025-10-14T21:34+0300

2025-10-14T21:34+0300

сша

запад

киев

такер карлсон

владимир путин

нато

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:0:624:352_1920x0_80_0_0_77527bcd47ecece32ba89a3ced4bfd94.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Существует угроза развязывания новой мировой войны, которая может перейти к следующему этапу, выразил мнение американский журналист Алекс Джонс в интервью с Такером Карлсоном"Отправка ракет 'Томагавк' в Киев может спровоцировать войну, которую уже называют четвертой мировой. Холодная война, по мнению ЦРУ, была третьей. Вопрос лишь в том, продолжится ли нарастание конфликта и приведет ли оно к следующему этапу", — утверждает Джонс. Он полагает, что НАТО пытается любыми средствами втянуть США в полноценный вооруженный конфликт, поскольку якобы Россия собирается атаковать Европу, что Джонс называет "абсолютным безумием". "Активно готовятся операции под ложным флагом, которые затем будут представлены как действия России, что послужит поводом для применения соответствующих статей НАТО, вовлекающих альянс и, соответственно, США в конфликт. Подобная война быстро перерастет в термоядерную", — сказал Джонс. Президент России Владимир Путин ранее в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном ясно дал понять, что Россия не планирует нападение на страны НАТО, так как это лишено смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто пугают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, хотя "разумные люди прекрасно понимают, что это ложь".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251014/tomagavk-863502627.html

https://1prime.ru/20251014/rossiya-863498266.html

сша

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, запад, киев, такер карлсон, владимир путин, нато, цру