"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне
"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне
Существует угроза развязывания новой мировой войны, которая может перейти к следующему этапу, выразил мнение американский журналист Алекс Джонс в интервью с... | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Существует угроза развязывания новой мировой войны, которая может перейти к следующему этапу, выразил мнение американский журналист Алекс Джонс в интервью с Такером Карлсоном"Отправка ракет 'Томагавк' в Киев может спровоцировать войну, которую уже называют четвертой мировой. Холодная война, по мнению ЦРУ, была третьей. Вопрос лишь в том, продолжится ли нарастание конфликта и приведет ли оно к следующему этапу", — утверждает Джонс. Он полагает, что НАТО пытается любыми средствами втянуть США в полноценный вооруженный конфликт, поскольку якобы Россия собирается атаковать Европу, что Джонс называет "абсолютным безумием". "Активно готовятся операции под ложным флагом, которые затем будут представлены как действия России, что послужит поводом для применения соответствующих статей НАТО, вовлекающих альянс и, соответственно, США в конфликт. Подобная война быстро перерастет в термоядерную", — сказал Джонс. Президент России Владимир Путин ранее в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном ясно дал понять, что Россия не планирует нападение на страны НАТО, так как это лишено смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто пугают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, хотя "разумные люди прекрасно понимают, что это ложь".
"Абсолютное безумие". На Западе заговорили о четвертой мировой войне
