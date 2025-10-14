https://1prime.ru/20251014/stoimost-863479004.html

Эксперт рассказал, когда стоимость золота может достигнуть $4200 за унцию

Эксперт рассказал, когда стоимость золота может достигнуть $4200 за унцию - 14.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда стоимость золота может достигнуть $4200 за унцию

Стоимость золота может достичь 4200 долларов за тройскую унцию в течение 5-10 торговых дней, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T05:15+0300

2025-10-14T05:15+0300

2025-10-14T05:52+0300

рынок

виталий манжос

"бкс мир инвестиций"

comex

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863479004.jpg?1760410331

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота может достичь 4200 долларов за тройскую унцию в течение 5-10 торговых дней, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Ранее в понедельник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила рекордное значение в 4 103,81 доллара за тройскую унцию. "Исходя из скорости роста курса указанных фьючерсов за два последних месяца, для достижения уровня 4200 долларов за тройскую унцию может понадобиться 5-10 торговых дней. Технические препятствия для этого пока отсутствуют, но достижение указанной отметки до конца октября все же не гарантировано", - прокомментировал очередной рекорд стоимости драгметалла Манжос. По словам аналитика, фьючерсы на золото в очередной раз обновили исторический ценовой максимум, поэтому они не имеют сформированных ранее сопротивлений, но все равно движутся в рамках среднесрочного восходящего канала. С начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 53,5% - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар за тройскую унцию, за месяц - увеличилась на 10%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, виталий манжос, "бкс мир инвестиций", comex