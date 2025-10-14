https://1prime.ru/20251014/stoimost-863479004.html
Эксперт рассказал, когда стоимость золота может достигнуть $4200 за унцию
2025-10-14T05:15+0300
рынок
виталий манжос
"бкс мир инвестиций"
comex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863479004.jpg?1760410331
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота может достичь 4200 долларов за тройскую унцию в течение 5-10 торговых дней, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Ранее в понедельник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила рекордное значение в 4 103,81 доллара за тройскую унцию. "Исходя из скорости роста курса указанных фьючерсов за два последних месяца, для достижения уровня 4200 долларов за тройскую унцию может понадобиться 5-10 торговых дней. Технические препятствия для этого пока отсутствуют, но достижение указанной отметки до конца октября все же не гарантировано", - прокомментировал очередной рекорд стоимости драгметалла Манжос. По словам аналитика, фьючерсы на золото в очередной раз обновили исторический ценовой максимум, поэтому они не имеют сформированных ранее сопротивлений, но все равно движутся в рамках среднесрочного восходящего канала. С начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 53,5% - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар за тройскую унцию, за месяц - увеличилась на 10%.
Рынок, Виталий Манжос, "БКС Мир инвестиций", Comex
