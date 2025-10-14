https://1prime.ru/20251014/subsidii-863504501.html

Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО

Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО - 14.10.2025, ПРАЙМ

Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО

Объем субсидий на приобретение российского программного обеспечения ожидается в размере 1 миллиарда рублей ежегодна на 2026-2028 годы, рассказал журналистам... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T18:54+0300

2025-10-14T18:54+0300

2025-10-14T18:54+0300

экономика

технологии

россия

финансы

рф

антон алиханов

минпромторг

единая россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163899_0:72:3093:1812_1920x0_80_0_0_b6293b2528772ca02aa6fa569df16e68.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий на приобретение российского программного обеспечения ожидается в размере 1 миллиарда рублей ежегодна на 2026-2028 годы, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Накануне министр в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" предложил со следующего года вернуться к субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО. "Планируемый объем финансирования, субсидии, определен на уровне 1 миллиарда рублей ежегодно. Форма предоставления – авансовая. Срок реализации проекта – не более трех лет", — ответил министр на вопрос о том, какой объем финансирования планируется направить на меру поддержки по субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО. Алиханов добавил, что в рамках субсидии планируется обеспечить финансирование до 50% затрат предприятий по субсидируемым направлениям расходов, максимальный размер предоставляемой субсидии составит 300 миллионов рублей. К приоритетным в рамках реализации субсидии отнесены проекты, обеспечивающие внедрение ПО, направленного на повышение уровня цифровой зрелости или производительности труда, а также проекты, в рамках которых внедряется ПО из сформированного ИТ-ландшафта отраслей промышленности. "В настоящее время мера поддержки находится в стадии разработки, более детальная информация, включающая итоговые показатели эффективности и условия, будет размещена на официальном сайте Минпромторга России и в ГИСП (государственная информационная система промышленности - ред.) до конца 2025 года", — заключил Алиханов.

https://1prime.ru/20251007/minfin-863242786.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, рф, антон алиханов, минпромторг, единая россия, бизнес