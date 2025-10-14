Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО
18:54 14.10.2025
 
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО

Минпромторг: субсидии на приобретение российского ПО составят миллиард рублей в год

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий на приобретение российского программного обеспечения ожидается в размере 1 миллиарда рублей ежегодна на 2026-2028 годы, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Накануне министр в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" предложил со следующего года вернуться к субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО.
"Планируемый объем финансирования, субсидии, определен на уровне 1 миллиарда рублей ежегодно. Форма предоставления – авансовая. Срок реализации проекта – не более трех лет", — ответил министр на вопрос о том, какой объем финансирования планируется направить на меру поддержки по субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО.
Алиханов добавил, что в рамках субсидии планируется обеспечить финансирование до 50% затрат предприятий по субсидируемым направлениям расходов, максимальный размер предоставляемой субсидии составит 300 миллионов рублей.
К приоритетным в рамках реализации субсидии отнесены проекты, обеспечивающие внедрение ПО, направленного на повышение уровня цифровой зрелости или производительности труда, а также проекты, в рамках которых внедряется ПО из сформированного ИТ-ландшафта отраслей промышленности.
"В настоящее время мера поддержки находится в стадии разработки, более детальная информация, включающая итоговые показатели эффективности и условия, будет размещена на официальном сайте Минпромторга России и в ГИСП (государственная информационная система промышленности - ред.) до конца 2025 года", — заключил Алиханов.
