Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО
Объем субсидий на приобретение российского программного обеспечения ожидается в размере 1 миллиарда рублей ежегодна на 2026-2028 годы, рассказал журналистам
2025-10-14T18:54+0300
2025-10-14T18:54+0300
2025-10-14T18:54+0300
экономика
технологии
россия
финансы
рф
антон алиханов
минпромторг
единая россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163899_0:72:3093:1812_1920x0_80_0_0_b6293b2528772ca02aa6fa569df16e68.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий на приобретение российского программного обеспечения ожидается в размере 1 миллиарда рублей ежегодна на 2026-2028 годы, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Накануне министр в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" предложил со следующего года вернуться к субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО. "Планируемый объем финансирования, субсидии, определен на уровне 1 миллиарда рублей ежегодно. Форма предоставления – авансовая. Срок реализации проекта – не более трех лет", — ответил министр на вопрос о том, какой объем финансирования планируется направить на меру поддержки по субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО. Алиханов добавил, что в рамках субсидии планируется обеспечить финансирование до 50% затрат предприятий по субсидируемым направлениям расходов, максимальный размер предоставляемой субсидии составит 300 миллионов рублей. К приоритетным в рамках реализации субсидии отнесены проекты, обеспечивающие внедрение ПО, направленного на повышение уровня цифровой зрелости или производительности труда, а также проекты, в рамках которых внедряется ПО из сформированного ИТ-ландшафта отраслей промышленности. "В настоящее время мера поддержки находится в стадии разработки, более детальная информация, включающая итоговые показатели эффективности и условия, будет размещена на официальном сайте Минпромторга России и в ГИСП (государственная информационная система промышленности - ред.) до конца 2025 года", — заключил Алиханов.
рф
Алиханов оценил объем субсидий на приобретение российского ПО
Минпромторг: субсидии на приобретение российского ПО составят миллиард рублей в год
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий на приобретение российского программного обеспечения ожидается в размере 1 миллиарда рублей ежегодна на 2026-2028 годы, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Накануне министр в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия
" предложил со следующего года вернуться к субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО.
"Планируемый объем финансирования, субсидии, определен на уровне 1 миллиарда рублей ежегодно. Форма предоставления – авансовая. Срок реализации проекта – не более трех лет", — ответил министр на вопрос о том, какой объем финансирования планируется направить на меру поддержки по субсидированию перехода отечественных компаний на российское ПО.
Алиханов
добавил, что в рамках субсидии планируется обеспечить финансирование до 50% затрат предприятий по субсидируемым направлениям расходов, максимальный размер предоставляемой субсидии составит 300 миллионов рублей.
К приоритетным в рамках реализации субсидии отнесены проекты, обеспечивающие внедрение ПО, направленного на повышение уровня цифровой зрелости или производительности труда, а также проекты, в рамках которых внедряется ПО из сформированного ИТ-ландшафта отраслей промышленности.
"В настоящее время мера поддержки находится в стадии разработки, более детальная информация, включающая итоговые показатели эффективности и условия, будет размещена на официальном сайте Минпромторга
России и в ГИСП (государственная информационная система промышленности - ред.) до конца 2025 года", — заключил Алиханов.
