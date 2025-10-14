Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/sud-863478480.html
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба"
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба"
Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T04:38+0300
2025-10-14T04:38+0300
бизнес
экономика
россия
рф
латвия
украина
всу
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863478480.jpg?1760405939
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и изъятие у гражданина Латвии в госсобственность 50% долей ООО "Рижский хлеб", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно иску Генпрокуратуры России, с которым ознакомилось РИА Новости, ведомство требовало признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании, за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей ООО "Рижский хлеб". В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, в том числе обратил в доход РФ 50% долей "Рижского хлеба", которые принадлежали Бомису. "Апелляционная жалоба от административного ответчика зарегистрирована 29 сентября... Оставление жалобы без движения, срок для устранения недостатков - до 20 октября", - говорится в материалах. В материалах не уточняется, кто из ответчиков подал жалобу, а также какие именно недостатки стали причиной для оставления апелляции без движения. По данным ресурса "БИР-Аналитик", 22 августа 2025 года владельцем 50% уставного капитала "Рижского хлеба" стало Росимущество, а вторая половина осталась под владением гражданина РФ Сергейса Сиренко, который является соучредителем компании с 2008 года.
рф
латвия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, латвия, украина, всу, росимущество
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, ЛАТВИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Росимущество
04:38 14.10.2025
 
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба"

Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на решение об изъятии «Рижского хлеба»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и изъятие у гражданина Латвии в госсобственность 50% долей ООО "Рижский хлеб", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно иску Генпрокуратуры России, с которым ознакомилось РИА Новости, ведомство требовало признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании, за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей ООО "Рижский хлеб". В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, в том числе обратил в доход РФ 50% долей "Рижского хлеба", которые принадлежали Бомису.
"Апелляционная жалоба от административного ответчика зарегистрирована 29 сентября... Оставление жалобы без движения, срок для устранения недостатков - до 20 октября", - говорится в материалах.
В материалах не уточняется, кто из ответчиков подал жалобу, а также какие именно недостатки стали причиной для оставления апелляции без движения.
По данным ресурса "БИР-Аналитик", 22 августа 2025 года владельцем 50% уставного капитала "Рижского хлеба" стало Росимущество, а вторая половина осталась под владением гражданина РФ Сергейса Сиренко, который является соучредителем компании с 2008 года.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФЛАТВИЯУКРАИНАВСУРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала