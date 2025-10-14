https://1prime.ru/20251014/sud-863478480.html
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба"
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба"
Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T04:38+0300
2025-10-14T04:38+0300
2025-10-14T04:38+0300
бизнес
экономика
россия
рф
латвия
украина
всу
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863478480.jpg?1760405939
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и изъятие у гражданина Латвии в госсобственность 50% долей ООО "Рижский хлеб", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно иску Генпрокуратуры России, с которым ознакомилось РИА Новости, ведомство требовало признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании, за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей ООО "Рижский хлеб". В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, в том числе обратил в доход РФ 50% долей "Рижского хлеба", которые принадлежали Бомису.
"Апелляционная жалоба от административного ответчика зарегистрирована 29 сентября... Оставление жалобы без движения, срок для устранения недостатков - до 20 октября", - говорится в материалах.
В материалах не уточняется, кто из ответчиков подал жалобу, а также какие именно недостатки стали причиной для оставления апелляции без движения.
По данным ресурса "БИР-Аналитик", 22 августа 2025 года владельцем 50% уставного капитала "Рижского хлеба" стало Росимущество, а вторая половина осталась под владением гражданина РФ Сергейса Сиренко, который является соучредителем компании с 2008 года.
рф
латвия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, латвия, украина, всу, росимущество
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, ЛАТВИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Росимущество
Суд в Ивановской области обжаловал изъятие у Латвии 50% "Рижского хлеба"
Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на решение об изъятии «Рижского хлеба»
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и изъятие у гражданина Латвии в госсобственность 50% долей ООО "Рижский хлеб", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно иску Генпрокуратуры России, с которым ознакомилось РИА Новости, ведомство требовало признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании, за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей ООО "Рижский хлеб". В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, в том числе обратил в доход РФ 50% долей "Рижского хлеба", которые принадлежали Бомису.
"Апелляционная жалоба от административного ответчика зарегистрирована 29 сентября... Оставление жалобы без движения, срок для устранения недостатков - до 20 октября", - говорится в материалах.
В материалах не уточняется, кто из ответчиков подал жалобу, а также какие именно недостатки стали причиной для оставления апелляции без движения.
По данным ресурса "БИР-Аналитик", 22 августа 2025 года владельцем 50% уставного капитала "Рижского хлеба" стало Росимущество, а вторая половина осталась под владением гражданина РФ Сергейса Сиренко, который является соучредителем компании с 2008 года.