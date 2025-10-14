Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии к России - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/sud-863509820.html
ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии к России
ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии к России - 14.10.2025, ПРАЙМ
ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чья юрисдикция не признается Москвой, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллиона евро за... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T21:21+0300
2025-10-14T21:21+0300
россия
южная осетия
грузия
москва
совет европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/07/841450783_0:128:3182:1918_1920x0_80_0_0_4eef3db651b786640a2a8d6b41b7a164.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чья юрисдикция не признается Москвой, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллиона евро за инциденты, связанные с конфликтом 2008 года, согласно информации на сайте ЕСПЧ. В своем решении суд упоминает предполагаемые нарушения прав человека, возникшие после событий 2008 года. Иск был подан еще в 2018 году, и он касался "систематической практики массовых преследований, задержаний и ограничения свободы" граждан Грузии, якобы имевшей место в Абхазии и Южной Осетии, а также на прилегающих к ним территориях. Ранее Грузия подавала иски, связанные с депортацией грузинских граждан из России, а также с событиями августа 2008 года. Тогда Европейский суд по правам человека установил, что Россия не несет ответственности по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за действия, произошедшие в ходе отражения нападения грузинских сил на российские миротворческие войска и местных мирных жителей в период с 8 по 12 августа 2008 года. Суд также не принял обвинения грузинского правительства о якобы вторжении российских военных 7 августа 2008 года на территорию Южной Осетии, то есть до атаки грузинских сил на Цхинвал. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия нанесла артиллерийский удар по Южной Осетии из системы "Град". Грузинские вооруженные силы атаковали республику, серьезно разрушив столицу – город Цхинвал. Россия, в ответ на защиту жителей Южной Осетии, многие из которых стали гражданами России, ввела войска в регион. После пяти дней боев Грузинские войска были вынуждены отступить. 26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, ранее бывших грузинскими автономиями. Российские лидеры неоднократно утверждали, что это признание основывается на существующих реалиях и не подлежит изменению. Между тем Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию своими регионами и не признает их независимость. 15 марта 2022 года Москва официально уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения Европейского суда по правам человека только в случае их соответствия Конституции России.
https://1prime.ru/20250414/peskov-856660731.html
https://1prime.ru/20250821/gruziya-861017338.html
https://1prime.ru/20250920/osetiya-862555564.html
южная осетия
грузия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/07/841450783_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_d78ba9f7a47450674f8e8d7f2768bd1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, южная осетия, грузия, москва, совет европы
РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, ГРУЗИЯ, МОСКВА, Совет Европы
21:21 14.10.2025
 
ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии к России

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро из-за конфликта в 2008 году

© РИА Новости . Доминик Вомер | Перейти в медиабанкЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Доминик Вомер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чья юрисдикция не признается Москвой, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллиона евро за инциденты, связанные с конфликтом 2008 года, согласно информации на сайте ЕСПЧ.
В своем решении суд упоминает предполагаемые нарушения прав человека, возникшие после событий 2008 года.
Флаг Грузии
Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков
14 апреля, 14:21
Иск был подан еще в 2018 году, и он касался "систематической практики массовых преследований, задержаний и ограничения свободы" граждан Грузии, якобы имевшей место в Абхазии и Южной Осетии, а также на прилегающих к ним территориях.
Ранее Грузия подавала иски, связанные с депортацией грузинских граждан из России, а также с событиями августа 2008 года. Тогда Европейский суд по правам человека установил, что Россия не несет ответственности по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за действия, произошедшие в ходе отражения нападения грузинских сил на российские миротворческие войска и местных мирных жителей в период с 8 по 12 августа 2008 года. Суд также не принял обвинения грузинского правительства о якобы вторжении российских военных 7 августа 2008 года на территорию Южной Осетии, то есть до атаки грузинских сил на Цхинвал.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
СМИ: CША не стали поддерживать осуждение России в ООН
21 августа, 01:39
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия нанесла артиллерийский удар по Южной Осетии из системы "Град". Грузинские вооруженные силы атаковали республику, серьезно разрушив столицу – город Цхинвал. Россия, в ответ на защиту жителей Южной Осетии, многие из которых стали гражданами России, ввела войска в регион. После пяти дней боев Грузинские войска были вынуждены отступить. 26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, ранее бывших грузинскими автономиями. Российские лидеры неоднократно утверждали, что это признание основывается на существующих реалиях и не подлежит изменению. Между тем Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию своими регионами и не признает их независимость.
15 марта 2022 года Москва официально уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения Европейского суда по правам человека только в случае их соответствия Конституции России.
Южная Осетия - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Гаглоев призвал признать Южную Осетию
20 сентября, 16:49
 
РОССИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯГРУЗИЯМОСКВАСовет Европы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала