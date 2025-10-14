https://1prime.ru/20251014/sud-863509820.html

ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии к России

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чья юрисдикция не признается Москвой, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллиона евро за инциденты, связанные с конфликтом 2008 года, согласно информации на сайте ЕСПЧ. В своем решении суд упоминает предполагаемые нарушения прав человека, возникшие после событий 2008 года. Иск был подан еще в 2018 году, и он касался "систематической практики массовых преследований, задержаний и ограничения свободы" граждан Грузии, якобы имевшей место в Абхазии и Южной Осетии, а также на прилегающих к ним территориях. Ранее Грузия подавала иски, связанные с депортацией грузинских граждан из России, а также с событиями августа 2008 года. Тогда Европейский суд по правам человека установил, что Россия не несет ответственности по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за действия, произошедшие в ходе отражения нападения грузинских сил на российские миротворческие войска и местных мирных жителей в период с 8 по 12 августа 2008 года. Суд также не принял обвинения грузинского правительства о якобы вторжении российских военных 7 августа 2008 года на территорию Южной Осетии, то есть до атаки грузинских сил на Цхинвал. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия нанесла артиллерийский удар по Южной Осетии из системы "Град". Грузинские вооруженные силы атаковали республику, серьезно разрушив столицу – город Цхинвал. Россия, в ответ на защиту жителей Южной Осетии, многие из которых стали гражданами России, ввела войска в регион. После пяти дней боев Грузинские войска были вынуждены отступить. 26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, ранее бывших грузинскими автономиями. Российские лидеры неоднократно утверждали, что это признание основывается на существующих реалиях и не подлежит изменению. Между тем Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию своими регионами и не признает их независимость. 15 марта 2022 года Москва официально уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения Европейского суда по правам человека только в случае их соответствия Конституции России.

