Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/svidetelstvo-863489265.html
В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства
В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства - 14.10.2025, ПРАЙМ
В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства
Недропользователи теперь смогут получать свидетельства сразу и на попутные виды полезных ископаемых при открытии месторождений сырья, на которое была выдана... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T13:01+0300
2025-10-14T13:01+0300
россия
александр козлов
минприроды
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Недропользователи теперь смогут получать свидетельства сразу и на попутные виды полезных ископаемых при открытии месторождений сырья, на которое была выдана лицензия на поиск, сообщила пресс-службы Минприроды России. "Утверждён приказ Минприроды России и Роснедр, согласно которому внесены изменения в порядок установления факта открытия месторождения полезных ископаемых и выдачи соответствующего свидетельства. Теперь документ можно получить не только на те виды сырья, на которые выдана лицензия на поиск и геологическое изучения участка недр, но и на выявленные попутные виды полезных ископаемых", - сообщает она. По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, месторождение зачастую содержит одновременно несколько видов полезных ископаемых, например, медь, цинк, свинец и молибден, поэтому их добыча технологически связана между собой. "Раньше недропользователям в случае открытия запасов попутного сырья приходилось вносить изменения в лицензию после установления факта открытия месторождения. Теперь этого делать не нужно: компании экономят время и, соответственно, быстрее смогут вовлечь месторождение в разработку", – приводятся его слова в релизе. В ведомстве уточнили, что устанавливается факт открытия месторождения и выдается свидетельство, если компания выявила и поставила на государственный баланс новый объект с запасами по категориям С1 и С2, а для участков недр со сложным геологическим строением, содержащих твёрдые полезные ископаемые, – по категории С2. Лицензия даёт недропользователю право на добычу сырья без проведения аукциона.
https://1prime.ru/20251006/mestorozhdenie-863205354.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр козлов, минприроды, роснедра
РОССИЯ, Александр Козлов, Минприроды, Роснедра
13:01 14.10.2025
 
В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства

Изменен порядок выдачи свидетельств при открытии месторождений полезных ископаемых

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра"
Стенд компании Роснедра - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Стенд компании "Роснедра". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Недропользователи теперь смогут получать свидетельства сразу и на попутные виды полезных ископаемых при открытии месторождений сырья, на которое была выдана лицензия на поиск, сообщила пресс-службы Минприроды России.
"Утверждён приказ Минприроды России и Роснедр, согласно которому внесены изменения в порядок установления факта открытия месторождения полезных ископаемых и выдачи соответствующего свидетельства. Теперь документ можно получить не только на те виды сырья, на которые выдана лицензия на поиск и геологическое изучения участка недр, но и на выявленные попутные виды полезных ископаемых", - сообщает она.
По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, месторождение зачастую содержит одновременно несколько видов полезных ископаемых, например, медь, цинк, свинец и молибден, поэтому их добыча технологически связана между собой.
"Раньше недропользователям в случае открытия запасов попутного сырья приходилось вносить изменения в лицензию после установления факта открытия месторождения. Теперь этого делать не нужно: компании экономят время и, соответственно, быстрее смогут вовлечь месторождение в разработку", – приводятся его слова в релизе.
В ведомстве уточнили, что устанавливается факт открытия месторождения и выдается свидетельство, если компания выявила и поставила на государственный баланс новый объект с запасами по категориям С1 и С2, а для участков недр со сложным геологическим строением, содержащих твёрдые полезные ископаемые, – по категории С2. Лицензия даёт недропользователю право на добычу сырья без проведения аукциона.
Спецтехника в карьере - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Якутии
6 октября, 13:13
 
РОССИЯАлександр КозловМинприродыРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала