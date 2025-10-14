https://1prime.ru/20251014/svidetelstvo-863489265.html

В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства

В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Недропользователи теперь смогут получать свидетельства сразу и на попутные виды полезных ископаемых при открытии месторождений сырья, на которое была выдана лицензия на поиск, сообщила пресс-службы Минприроды России. "Утверждён приказ Минприроды России и Роснедр, согласно которому внесены изменения в порядок установления факта открытия месторождения полезных ископаемых и выдачи соответствующего свидетельства. Теперь документ можно получить не только на те виды сырья, на которые выдана лицензия на поиск и геологическое изучения участка недр, но и на выявленные попутные виды полезных ископаемых", - сообщает она. По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, месторождение зачастую содержит одновременно несколько видов полезных ископаемых, например, медь, цинк, свинец и молибден, поэтому их добыча технологически связана между собой. "Раньше недропользователям в случае открытия запасов попутного сырья приходилось вносить изменения в лицензию после установления факта открытия месторождения. Теперь этого делать не нужно: компании экономят время и, соответственно, быстрее смогут вовлечь месторождение в разработку", – приводятся его слова в релизе. В ведомстве уточнили, что устанавливается факт открытия месторождения и выдается свидетельство, если компания выявила и поставила на государственный баланс новый объект с запасами по категориям С1 и С2, а для участков недр со сложным геологическим строением, содержащих твёрдые полезные ископаемые, – по категории С2. Лицензия даёт недропользователю право на добычу сырья без проведения аукциона.

