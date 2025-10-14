Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сроки вступления в силу закона о локализации такси переносить не будут - 14.10.2025
Сроки вступления в силу закона о локализации такси переносить не будут
Сроки вступления в силу закона о локализации такси переносить не будут - 14.10.2025, ПРАЙМ
Сроки вступления в силу закона о локализации такси переносить не будут
Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не будет переноситься, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:56+0300
2025-10-14T16:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863082343_0:212:3247:2038_1920x0_80_0_0_ffe111262fcb471eb9c0da33c9413edd.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не будет переноситься, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Срок вступления в силу закона точно переноситься не будет. Это президентский законопроект. Он принят не так давно, и он не вступил еще в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе", - ответил он на вопрос о том, планируется ли перенос вступления в силу закона о локализации автомобилей для такси. Алиханов отметил, что для допуска автомобилей к рынку такси есть три критерия: уровень локализации, перезаключение СПИК в определенные сроки, отдельное решение правительства. "Мы соответствующие предложения готовим, но тоже будем исходить и отталкиваться в первую очередь от уровня локализации этих автомобилей… Могу сразу сказать, что Haval, который с 2019 года работает в Туле, он в наше предложение точно попадет, потому что они выполняют условия по уровню локализации, которые брали на себя, когда подписывали специальный контакт", - сказал министр. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации. Позже в ведомстве уточнили, что итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей. Перечень автомобилей, которые можно будет закупать в такси, планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе "Автотор".
16:56 14.10.2025
 
Сроки вступления в силу закона о локализации такси переносить не будут

Алиханов: срок вступления в силу закона о локализации машин такси не будет переноситься

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили такси в Москве
Автомобили такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Автомобили такси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не будет переноситься, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Срок вступления в силу закона точно переноситься не будет. Это президентский законопроект. Он принят не так давно, и он не вступил еще в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе", - ответил он на вопрос о том, планируется ли перенос вступления в силу закона о локализации автомобилей для такси.
Алиханов отметил, что для допуска автомобилей к рынку такси есть три критерия: уровень локализации, перезаключение СПИК в определенные сроки, отдельное решение правительства.
"Мы соответствующие предложения готовим, но тоже будем исходить и отталкиваться в первую очередь от уровня локализации этих автомобилей… Могу сразу сказать, что Haval, который с 2019 года работает в Туле, он в наше предложение точно попадет, потому что они выполняют условия по уровню локализации, которые брали на себя, когда подписывали специальный контакт", - сказал министр.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
Позже в ведомстве уточнили, что итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей. Перечень автомобилей, которые можно будет закупать в такси, планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе "Автотор".
Водитель за рулем - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Сроки поставки авто учтут при переходе на новые правила утильсбора
