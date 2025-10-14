https://1prime.ru/20251014/tamozhnya-863500542.html
Таможня просит суд взыскать с иранской Meraj Airline 29 миллионов рублей
2025-10-14T16:50+0300
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Центральное таможенное управление просит арбитражный суд Москвы взыскать более 29 миллионов рублей с иранской авиакомпании Meraj Airline, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в сентябре. В нем заявлены требования о взыскании "не уплаченных в установленный срок таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных процентов и пеней", в том числе более 20 миллионов рублей таможенных платежей и около 9 миллионов рублей пени. Третьим лицом к делу привлечена Внуковская таможня. Исковое заявление оставлено судом без движения, так как истец не приложил к нему выписку из официального Вестника службы торгового реестра Ирана, подтверждающего место нахождения ответчика. Устранить нарушение таможня должна до 27 октября. Meraj Airline – частная иранская авиакомпания, базирующаяся в Тегеране. Выполняет рейсы как внутри страны, так и за рубеж, в частности, во "Внуково" и "Пулково", сообщает ее сайт.
