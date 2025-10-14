Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани опровергли сообщения о нехватке топлива в регионе - 14.10.2025
На Кубани опровергли сообщения о нехватке топлива в регионе
КРАСНОДАР, 14 окт - ПРАЙМ. Постановление губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев о том, что муниципальные власти теперь якобы обязаны сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения информации о нехватке топлива, является фейком, заявили в оперативном штабе региона. "В мессенджерах и соцсетях распространяется поддельное постановление губернатора "Об обеспечении стабильности топливного рынка Краснодарского края и противодействии недостоверной информации". В тексте говорится, что муниципальные власти теперь якобы обязаны сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения информации о нехватке топлива. Это фейк. На самом деле такого документа не существует", - говорится в сообщении. Фальсификацию, как уточняется, выдают ссылка на поручение президента без номера и даты, неверная нумерация постановления губернатора и "грубые нарушения инструкции по делопроизводству для исполнительных органов края". В оперштабе также напомнили о том, что сейчас на крупных АЗС Краснодарского края топливо в наличии и с достаточным запасом, компании пересмотрели логистику на фоне увеличившегося спроса, организовали дополнительные поставки топлива в Краснодарский край. "По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в поставках топлива из-за пределов РФ на АЗС региона нет никакой необходимости. Как минимум потому, что наша страна, являясь одной из крупнейших мировых держав в сфере добычи нефти, полностью обеспечивает себя ГСМ", - добавили в оперштабе.
23:24 14.10.2025
 
На Кубани опровергли сообщения о нехватке топлива в регионе

В Краснодарском крае назвали сообщения о нехватке топлива на АЗС в регионе фейками

КРАСНОДАР, 14 окт - ПРАЙМ. Постановление губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев о том, что муниципальные власти теперь якобы обязаны сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения информации о нехватке топлива, является фейком, заявили в оперативном штабе региона.
"В мессенджерах и соцсетях распространяется поддельное постановление губернатора "Об обеспечении стабильности топливного рынка Краснодарского края и противодействии недостоверной информации". В тексте говорится, что муниципальные власти теперь якобы обязаны сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения информации о нехватке топлива. Это фейк. На самом деле такого документа не существует", - говорится в сообщении.
Фальсификацию, как уточняется, выдают ссылка на поручение президента без номера и даты, неверная нумерация постановления губернатора и "грубые нарушения инструкции по делопроизводству для исполнительных органов края".
В оперштабе также напомнили о том, что сейчас на крупных АЗС Краснодарского края топливо в наличии и с достаточным запасом, компании пересмотрели логистику на фоне увеличившегося спроса, организовали дополнительные поставки топлива в Краснодарский край.
"По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в поставках топлива из-за пределов РФ на АЗС региона нет никакой необходимости. Как минимум потому, что наша страна, являясь одной из крупнейших мировых держав в сфере добычи нефти, полностью обеспечивает себя ГСМ", - добавили в оперштабе.
