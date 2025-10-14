Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Намек на перестройку": в Италии объяснили заявление Трампа по Украине - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/tramp-863477689.html
"Намек на перестройку": в Италии объяснили заявление Трампа по Украине
"Намек на перестройку": в Италии объяснили заявление Трампа по Украине - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Намек на перестройку": в Италии объяснили заявление Трампа по Украине
Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk указывает... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T03:29+0300
2025-10-14T03:29+0300
мировая экономика
общество
сша
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk указывает на пересмотр стратегии помощи Киеву со стороны США. "Заявление, сделанное (Трампом. — Прим. Ред.) со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона", — говорится в публикации. По мнению издания, комментарии президента США могут означать как усиление давления на конфликтующие стороны, так и отход от более агрессивной линии, которая могла бы ускорить эскалацию конфликта. "Таким образом, ситуация рисует сложную картину: публичные заявления Трампа о Tomahawk кажутся опасной игрой по повышению ставок, в то время как дипломаты работают за кулисами, пытаясь поддерживать диалог", — подчеркивается в материале. В понедельник ночь Трамп сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос поставок оружия в Украину, включая ракеты Tomahawk. Он выразил мнение, что президент России согласится на урегулирование украинского кризиса, в противном случае, по его словам, США передадут Киеву Tomahawk. Трамп также отметил, что намерен поговорить об этом с Владимиром Путиным. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер высказался о ракетах Tomahawk, подчеркнув их мощь, но отметил, что они не изменят ситуацию на поле боя. Он также указал, что применение таких ракет без участия американских военных невозможно, и это означало бы совершенно новой этап эскалации в отношениях между Россией и США.
https://1prime.ru/20251005/putin-863170420.html
https://1prime.ru/20250930/lavrov-862992119.html
https://1prime.ru/20250930/ukraina-862979903.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, валдай
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Валдай
03:29 14.10.2025
 
"Намек на перестройку": в Италии объяснили заявление Трампа по Украине

Трамп пересматривает стратегию помощи Киеву. Детали

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk указывает на пересмотр стратегии помощи Киеву со стороны США.
"Заявление, сделанное (Трампом. — Прим. Ред.) со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине
5 октября, 11:36
По мнению издания, комментарии президента США могут означать как усиление давления на конфликтующие стороны, так и отход от более агрессивной линии, которая могла бы ускорить эскалацию конфликта.
"Таким образом, ситуация рисует сложную картину: публичные заявления Трампа о Tomahawk кажутся опасной игрой по повышению ставок, в то время как дипломаты работают за кулисами, пытаясь поддерживать диалог", — подчеркивается в материале.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву
30 сентября, 13:39
В понедельник ночь Трамп сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос поставок оружия в Украину, включая ракеты Tomahawk. Он выразил мнение, что президент России согласится на урегулирование украинского кризиса, в противном случае, по его словам, США передадут Киеву Tomahawk. Трамп также отметил, что намерен поговорить об этом с Владимиром Путиным.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер высказался о ракетах Tomahawk, подчеркнув их мощь, но отметил, что они не изменят ситуацию на поле боя. Он также указал, что применение таких ракет без участия американских военных невозможно, и это означало бы совершенно новой этап эскалации в отношениях между Россией и США.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках"
30 сентября, 07:25
 
Мировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала