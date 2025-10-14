https://1prime.ru/20251014/tramp-863477689.html

"Намек на перестройку": в Италии объяснили заявление Трампа по Украине

мировая экономика

общество

сша

украина

киев

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

валдай

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk указывает на пересмотр стратегии помощи Киеву со стороны США. "Заявление, сделанное (Трампом. — Прим. Ред.) со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона", — говорится в публикации. По мнению издания, комментарии президента США могут означать как усиление давления на конфликтующие стороны, так и отход от более агрессивной линии, которая могла бы ускорить эскалацию конфликта. "Таким образом, ситуация рисует сложную картину: публичные заявления Трампа о Tomahawk кажутся опасной игрой по повышению ставок, в то время как дипломаты работают за кулисами, пытаясь поддерживать диалог", — подчеркивается в материале. В понедельник ночь Трамп сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос поставок оружия в Украину, включая ракеты Tomahawk. Он выразил мнение, что президент России согласится на урегулирование украинского кризиса, в противном случае, по его словам, США передадут Киеву Tomahawk. Трамп также отметил, что намерен поговорить об этом с Владимиром Путиным. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер высказался о ракетах Tomahawk, подчеркнув их мощь, но отметил, что они не изменят ситуацию на поле боя. Он также указал, что применение таких ракет без участия американских военных невозможно, и это означало бы совершенно новой этап эскалации в отношениях между Россией и США.

