"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона
Американский консервативный журналист Ник Сортор в социальной сети X прокомментировал, что президент Франции Эммануэль Макрон выглядел испуганным рядом с... | 14.10.2025, ПРАЙМ
франция
эммануэль макрон
египет
дональд трамп
газа
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американский консервативный журналист Ник Сортор в социальной сети X прокомментировал, что президент Франции Эммануэль Макрон выглядел испуганным рядом с Дональдом Трампом во время фотографирования на саммите в Египте, посвящённом урегулированию ситуации в Газе."Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку", — написал Сортор.Он также подчеркнул, что хозяин Белого дома традиционно оказывается в более выигрышном положении по сравнению с представителями европейских стран.Во время официального фотографирования на саммите, проходившем в Египте и посвящённом обсуждению конфликта в Газе, Трамп сильно сжал руку Макрона и никак не хотел её отпускать, несмотря на очевидные попытки французского президента освободиться.Саммит, посвящённый прекращению военных действий в секторе Газа, состоялся накануне в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.
франция
египет
газа
франция, эммануэль макрон, египет, дональд трамп, газа
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕГИПЕТ, Дональд Трамп, Газа
05:10 14.10.2025
 
"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона

Макрон испугался Трампа на саммите в Египте. Что произошло

© Фото : Official White HouseДональд Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Архивное фото
© Фото : Official White House
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американский консервативный журналист Ник Сортор в социальной сети X прокомментировал, что президент Франции Эммануэль Макрон выглядел испуганным рядом с Дональдом Трампом во время фотографирования на саммите в Египте, посвящённом урегулированию ситуации в Газе.
"Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку", — написал Сортор.
Он также подчеркнул, что хозяин Белого дома традиционно оказывается в более выигрышном положении по сравнению с представителями европейских стран.
Во время официального фотографирования на саммите, проходившем в Египте и посвящённом обсуждению конфликта в Газе, Трамп сильно сжал руку Макрона и никак не хотел её отпускать, несмотря на очевидные попытки французского президента освободиться.
Саммит, посвящённый прекращению военных действий в секторе Газа, состоялся накануне в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.
 
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕГИПЕТ, Дональд Трамп, Газа
 
 
