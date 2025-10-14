"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона

https://1prime.ru/20251014/tramp-863478725.html

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Американский консервативный журналист Ник Сортор в социальной сети X прокомментировал, что президент Франции Эммануэль Макрон выглядел испуганным рядом с Дональдом Трампом во время фотографирования на саммите в Египте, посвящённом урегулированию ситуации в Газе."Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку", — написал Сортор.Он также подчеркнул, что хозяин Белого дома традиционно оказывается в более выигрышном положении по сравнению с представителями европейских стран.Во время официального фотографирования на саммите, проходившем в Египте и посвящённом обсуждению конфликта в Газе, Трамп сильно сжал руку Макрона и никак не хотел её отпускать, несмотря на очевидные попытки французского президента освободиться.Саммит, посвящённый прекращению военных действий в секторе Газа, состоялся накануне в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

франция, эммануэль макрон, египет, дональд трамп, газа