https://1prime.ru/20251014/tramp-863496727.html
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры - 14.10.2025, ПРАЙМ
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры
Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе отметил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по нутру, сообщает Daily Mail. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T15:53+0300
2025-10-14T15:53+0300
2025-10-14T15:53+0300
газа
шарм-эш-шейх
сша
дональд трамп
антониу гутерреш
кир стармер
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/54/831565407_0:315:3070:2042_1920x0_80_0_0_cd440b778b67b7aba492e3fc1fed3b61.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе отметил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по нутру, сообщает Daily Mail. "Я знаю многих из вас уже очень давно. <...> Есть несколько человек, которые мне не особо нравятся, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся", — сказал он. В то же время он подчеркнул, что многие из европейских лидеров являются его "друзьями" и "замечательными людьми". На саммите присутствовали представители более чем 20 стран. Среди них были генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В понедельник Трамп, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ, по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480733.html
https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480316.html
газа
шарм-эш-шейх
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/54/831565407_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6dbb017581720ed1801afe40c486c6c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газа, шарм-эш-шейх, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, кир стармер, оон
Газа, Шарм-эш-Шейх, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Кир Стармер, ООН
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры
DM: Трамп на саммите по Газе заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры