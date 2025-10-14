Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры - 14.10.2025, ПРАЙМ
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры - 14.10.2025, ПРАЙМ
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры
Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе отметил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по нутру, сообщает Daily Mail. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T15:53+0300
2025-10-14T15:53+0300
газа
шарм-эш-шейх
сша
дональд трамп
антониу гутерреш
кир стармер
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/54/831565407_0:315:3070:2042_1920x0_80_0_0_cd440b778b67b7aba492e3fc1fed3b61.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе отметил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по нутру, сообщает Daily Mail. "Я знаю многих из вас уже очень давно. &lt;...&gt; Есть несколько человек, которые мне не особо нравятся, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся", — сказал он. В то же время он подчеркнул, что многие из европейских лидеров являются его "друзьями" и "замечательными людьми". На саммите присутствовали представители более чем 20 стран. Среди них были генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В понедельник Трамп, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ, по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
газа
шарм-эш-шейх
сша
газа, шарм-эш-шейх, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, кир стармер, оон
Газа, Шарм-эш-Шейх, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Кир Стармер, ООН
15:53 14.10.2025
 
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры

DM: Трамп на саммите по Газе заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры

Трамп
Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе отметил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по нутру, сообщает Daily Mail.
"Я знаю многих из вас уже очень давно. <...> Есть несколько человек, которые мне не особо нравятся, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся", — сказал он.
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
07:14
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
07:14
В то же время он подчеркнул, что многие из европейских лидеров являются его "друзьями" и "замечательными людьми".
На саммите присутствовали представители более чем 20 стран. Среди них были генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
В понедельник Трамп, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ, по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу
07:00
"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу
07:00
 
ГазаШарм-эш-ШейхСШАДональд ТрампАнтониу ГутеррешКир СтармерООН
 
 
