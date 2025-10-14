Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры

https://1prime.ru/20251014/tramp-863496727.html

Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе отметил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по нутру, сообщает Daily Mail. | 14.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе отметил, что среди европейских лидеров есть те, кто ему не по нутру, сообщает Daily Mail. "Я знаю многих из вас уже очень давно. <...> Есть несколько человек, которые мне не особо нравятся, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся", — сказал он. В то же время он подчеркнул, что многие из европейских лидеров являются его "друзьями" и "замечательными людьми". На саммите присутствовали представители более чем 20 стран. Среди них были генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В понедельник Трамп, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ, по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.

