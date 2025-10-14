https://1prime.ru/20251014/tramp-863497746.html
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп надерзил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время затянувшегося рукопожатия на встрече в египетском Шарм-эш-Шейхе, | 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп надерзил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время затянувшегося рукопожатия на встрече в египетском Шарм-эш-Шейхе, утверждает специалист по чтению по губам Никола Хиклинг, её слова приводит Daily Mail. "Рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами", — отмечает она. По версии эксперта, в процессе долгого рукопожатия Трамп произнёс: "Приятно тебя видеть, ты согласился?" — после этого Макрон отвернулся и пробормотал что-то неясное. Однако позже американский лидер уточнил у французского президента, говорит ли он искренне, и получил положительный ответ. Затем Трамп крепче сжал руку Макрона и спросил: "Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так уже знаю". На это Макрон похлопал его по руке и сказал: "Да ладно тебе". "Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим", — предупредил президент США. Далее, по мнению специалиста по губам, Трамп добавил: "Увидишь, что произойдет дальше". На саммите присутствовали представители более 20 стран. В частности, в нём участвовали генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер Италии Джорджия Мелони. В понедельник Трамп, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ, по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона
