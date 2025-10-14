Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/tramp-863497746.html
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп надерзил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время затянувшегося рукопожатия на встрече в египетском Шарм-эш-Шейхе, | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:03+0300
2025-10-14T16:03+0300
шарм-эш-шейх
сша
великобритания
дональд трамп
эммануэль макрон
антониу гутерреш
оон
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/89/828758951_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b3d651a87746edbe6547f64436a98554.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп надерзил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время затянувшегося рукопожатия на встрече в египетском Шарм-эш-Шейхе, утверждает специалист по чтению по губам Никола Хиклинг, её слова приводит Daily Mail. "Рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами", — отмечает она. По версии эксперта, в процессе долгого рукопожатия Трамп произнёс: "Приятно тебя видеть, ты согласился?" — после этого Макрон отвернулся и пробормотал что-то неясное. Однако позже американский лидер уточнил у французского президента, говорит ли он искренне, и получил положительный ответ. Затем Трамп крепче сжал руку Макрона и спросил: "Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так уже знаю". На это Макрон похлопал его по руке и сказал: "Да ладно тебе". "Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим", — предупредил президент США. Далее, по мнению специалиста по губам, Трамп добавил: "Увидишь, что произойдет дальше". На саммите присутствовали представители более 20 стран. В частности, в нём участвовали генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер Италии Джорджия Мелони. В понедельник Трамп, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ, по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
https://1prime.ru/20251014/tramp-863496727.html
https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480733.html
шарм-эш-шейх
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/89/828758951_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_60b4d7b78a663523a97647f844e56b70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
шарм-эш-шейх, сша, великобритания, дональд трамп, эммануэль макрон, антониу гутерреш, оон, евросовет
Шарм-эш-Шейх, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Антониу Гутерреш, ООН, Евросовет
16:03 14.10.2025
 
"Я причиняю боль". СМИ раскрыли суть диалога Трампа и Макрона

DM: эксперт по чтению по губам раскрыл суть диалога Трампа и Макрона

© AFP / Jim WatsonПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Jim Watson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп надерзил французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время затянувшегося рукопожатия на встрече в египетском Шарм-эш-Шейхе, утверждает специалист по чтению по губам Никола Хиклинг, её слова приводит Daily Mail.
"Рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами", — отмечает она.
Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры
15:53
По версии эксперта, в процессе долгого рукопожатия Трамп произнёс: "Приятно тебя видеть, ты согласился?" — после этого Макрон отвернулся и пробормотал что-то неясное. Однако позже американский лидер уточнил у французского президента, говорит ли он искренне, и получил положительный ответ.
Затем Трамп крепче сжал руку Макрона и спросил: "Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так уже знаю".
На это Макрон похлопал его по руке и сказал: "Да ладно тебе".
"Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим", — предупредил президент США.
Далее, по мнению специалиста по губам, Трамп добавил: "Увидишь, что произойдет дальше".
На саммите присутствовали представители более 20 стран. В частности, в нём участвовали генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер Италии Джорджия Мелони.
В понедельник Трамп, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ, по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
07:14
 
Шарм-эш-ШейхСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампЭммануэль МакронАнтониу ГутеррешООНЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала