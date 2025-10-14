Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности - 14.10.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности
2025-10-14T22:56+0300
2025-10-14T22:56+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
сша
пекин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия" Пекина против американских фермеров. "Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. По его словам, США способны "самостоятельно производить растительное масло" и не нуждаются в закупках этого продукта у Китая.
мировая экономика, россия, китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
22:56 14.10.2025
 
Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности

Трамп пригрозил прекратить торговлю с Китаем из-за давления на американских фермеров

© flickr.com / T.Hagihara Соя
Соя - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Соя. Архивное фото
© flickr.com / T.Hagihara
ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия" Пекина против американских фермеров.
"Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
По его словам, США способны "самостоятельно производить растительное масло" и не нуждаются в закупках этого продукта у Китая.
Флаги США и КНР - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Эксперт оценил вероятность торговой войны США и Китая
Вчера, 23:45
 
