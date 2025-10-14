https://1prime.ru/20251014/tramp-863511849.html
Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности
Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности - 14.10.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия"... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T22:56+0300
2025-10-14T22:56+0300
2025-10-14T22:56+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76040/85/760408558_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_3c25a6745a91492ea3a6dbff2804f342.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия" Пекина против американских фермеров. "Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. По его словам, США способны "самостоятельно производить растительное масло" и не нуждаются в закупках этого продукта у Китая.
https://1prime.ru/20251013/ssha-863476128.html
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76040/85/760408558_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_a4da41201bb9619c2498c622ad7dd694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности
Трамп пригрозил прекратить торговлю с Китаем из-за давления на американских фермеров