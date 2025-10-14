https://1prime.ru/20251014/tramp-863511849.html

Трамп назвал отказ КНР от американской сои актом экономической враждебности

ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в ряде отраслей в ответ на "враждебные экономические действия" Пекина против американских фермеров. "Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. По его словам, США способны "самостоятельно производить растительное масло" и не нуждаются в закупках этого продукта у Китая.

