ТМХ может принять участие в модернизации нижегородского метро

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассматривает возможность участия в модернизации нижегородского метро и трамвайной сети, троллейбусных систем Нижнего Новгорода и Дзержинска, а также внедрения беспилотных систем управления общественным транспортом, сообщает ТМХ. "ТМХ и правительство Нижегородской области заключили соглашение по вопросам развития и модернизации работающего в регионе транспорта общего пользования, в том числе внеуличного транспорта. Подписи под документом поставили генеральный директор холдинга, членом бюро союза машиностроителей России Кирилл Липа и губернатор региона Глеб Никитин", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве совместных задач ТМХ и руководство Нижегородской области рассматривают развитие перевозок всеми видами транспорта общего пользования, в том числе внеуличного транспорта, цифровизацию перевозок пассажиров и багажа и развитие транспортной инфраструктуры, обновление парка подвижного состава внеуличного транспорта, разработку эффективных условий и механизмов, в том числе мер государственной поддержки, способствующих развитию и модернизации транспорта общего пользования. Предметом диалога также стала перспектива расширения сотрудничества холдинга с расположенными на территории региона предприятиями, которые осуществляют поставки комплектующих для подвижного состава. Кроме того, стороны рассматривают возможность участия ТМХ в программах модернизации нижегородского метро и трамвайной сети, троллейбусных систем Нижнего Новгорода и Дзержинска. Одно из перспективных направлений, которые будут прорабатываться совместно со специалистами холдинга - внедрение беспилотных систем управления общественным транспортом. Развитие транспортных систем Нижегородской области ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоит подчеркнуть, что в декабре 2025 года планируется запуск обновленного фирменного пассажирского поезда Москва - Нижний Новгород "Буревестник", для которого в ТМХ создали 37 особых двухэтажных вагонов - с местами для сидения, штабных, СВ, а также вагонов-ресторанов. Время, которое новый поезд будет проводить в пути, составит около четырех часов. "Нижегородская область вкладывает серьезные ресурсы и делает ставку на развитие различных видов транспорта. Это касается как внутригородского общественного транспорта, так и междугородных и межрегиональных транспортных коридоров. Мы заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями Трансмашхолдинга в вопросах обновления подвижного состава всех видов транспорта, цифровизации систем, развития транспортной инфраструктуры. Важным аспектом совместной работы является возможность увеличения объемов поставок нижегородских комплектующих компаниям холдинга", - отметил Никитин. Предприятия группы ТМХ приобрели в 2022-2024 годах в регионе оборудования и комплектующих на сумму 18,5 миллиарда рублей. План по закупкам на 2025 год - 9,6 миллиарда рублей. Учитывая большой промышленный потенциал Нижегородской области, генеральный директор ТМХ выразил готовность к расширению сотрудничества, заявил о возможности инвестировать в создание производства необходимой ему продукции, задействовать имеющиеся или создать новые кузнечно-прессовые мощности.

