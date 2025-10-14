В ЦБ оценили влияние повышения НДС на инфляцию
ЦБ: повышение ставки НДС с 20% до 22% краткосрочно добавит к инфляции 0,6-0,8 п.п
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт- ПРАЙМ. Повышение основной ставки налога на добавленную стоимость до 22% краткосрочно добавит к инфляции 0,6–0,8 процентного пункта, ключевое влияние проявится в первом квартале следующего года, в дальнейшем ожидается дезинфляционное влияние НДС на спрос и цены, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России " О чем говорят тренды".
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"Повышение основной ставки НДС до 22 с 20%, по нашим оценкам, краткосрочно добавит к росту цен 0,6–0,8 процентного пункта", - следует из материала аналитиков ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
Там же отмечается, что ключевое влияние на цены проявится в первом квартале 2026 года. "В дальнейшем ожидается дезинфляционное влияние НДС на спрос и цены", - говорится в бюллетене.
По мнению зампреда Банка России Алексея Заботкина, которое он высказывал ранее в октябре, повышение ставки НДС до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта.