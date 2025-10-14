Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ оценили влияние повышения НДС на инфляцию
2025-10-14
2025-10-14T19:40+0300
экономика
финансы
алексей заботкин
банк россия
минфин
МОСКВА, 14 окт- ПРАЙМ. Повышение основной ставки налога на добавленную стоимость до 22% краткосрочно добавит к инфляции 0,6–0,8 процентного пункта, ключевое влияние проявится в первом квартале следующего года, в дальнейшем ожидается дезинфляционное влияние НДС на спрос и цены, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России " О чем говорят тренды". Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Повышение основной ставки НДС до 22 с 20%, по нашим оценкам, краткосрочно добавит к росту цен 0,6–0,8 процентного пункта", - следует из материала аналитиков ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. Там же отмечается, что ключевое влияние на цены проявится в первом квартале 2026 года. "В дальнейшем ожидается дезинфляционное влияние НДС на спрос и цены", - говорится в бюллетене. По мнению зампреда Банка России Алексея Заботкина, которое он высказывал ранее в октябре, повышение ставки НДС до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта.
финансы, алексей заботкин, банк россия, минфин
Экономика, Финансы, Алексей Заботкин, банк Россия, Минфин
19:40 14.10.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт- ПРАЙМ. Повышение основной ставки налога на добавленную стоимость до 22% краткосрочно добавит к инфляции 0,6–0,8 процентного пункта, ключевое влияние проявится в первом квартале следующего года, в дальнейшем ожидается дезинфляционное влияние НДС на спрос и цены, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России " О чем говорят тренды".
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"Повышение основной ставки НДС до 22 с 20%, по нашим оценкам, краткосрочно добавит к росту цен 0,6–0,8 процентного пункта", - следует из материала аналитиков ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
Там же отмечается, что ключевое влияние на цены проявится в первом квартале 2026 года. "В дальнейшем ожидается дезинфляционное влияние НДС на спрос и цены", - говорится в бюллетене.
По мнению зампреда Банка России Алексея Заботкина, которое он высказывал ранее в октябре, повышение ставки НДС до 22% в России может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта.
ЭкономикаФинансыАлексей Заботкинбанк РоссияМинфин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
