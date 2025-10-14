https://1prime.ru/20251014/tsb-863507132.html

Инфляционное давление еще не приблизилось к четырем процентам, заявил ЦБ

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляционное давление еще не приблизилось к уровню 4%, но существенно снизилось с конца 2024 года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Текущие оценки баланса среднесрочных рисков для ценовой стабильности на базе широкого спектра показателей устойчивого компонента ИПЦ указывают на то, что, вероятнее всего, инфляционное давление с поправкой на разовые и временные факторы еще не приблизилось к уровню 4%, хотя и существенно снизилось с конца 2024 года", - сообщается в бюллетене. Аналитики ЦБ также отмечают, что решения по денежно-кредитной политике должны приниматься с пониманием, что метрики ненаблюдаемых показателей, к которым относятся в том числе индикаторы устойчивого ценового давления, необходимо интерпретировать в совокупности и исходя из контекста значимых временных интервалов, а не отдельно взятых месяцев. "Как следствие, скорость наблюдаемых дезинфляционных тенденций следует рассматривать как постепенную. Чтобы снижение месячных темпов роста цен продолжилось в ближайшие месяцы и кварталы решения по ДКП должны быть выверенными, осторожными и направлены на сохранение такой степени жесткости ДКУ, которая позволит закрепить тенденцию к замедлению роста цен и достичь его устойчивого снижения к цели в 2026 году", - отмечается в документе.

