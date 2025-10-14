Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России - 14.10.2025
ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Постепенное замедление экономической активности в РФ, согласно оперативным данным, в третьем квартале продолжилось, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Судя по данным оперативной статистики, постепенное замедление экономической активности продолжилось в третьем квартале. При этом динамика по секторам оставалась разнородной. Высокий уровень выпуска поддерживается в отраслях, ориентированных на государственный спрос, в то время как частный внутренний спрос характеризовался более сдержанной динамикой, а внешний оставался пониженным", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Также сообщается, что в середине третьего квартала значительно выросли отдельные инвестиционные отрасли. Потребительские отрасли промышленности в целом стабилизировали выпуск продукции. Промежуточные отрасли (в том числе ориентированные на внешний спрос) в основном демонстрировали некоторое снижение, отмечается в материалах. Происходящее с середины года оживление как корпоративного, так и розничного кредитования и расширение программы госзаимствований в 2025 году для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета поддержат спрос в экономике в четвертом квартале. Этому же способствует произошедшее смягчение ценовых денежно-кредитных условий. "В такой ситуации ожидается дальнейшее плавное замедление экономики с последующим выходом на траекторию устойчивого роста в 2026 году", - считают аналитики ЦБ.
финансы, россия, рф, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
20:17 14.10.2025
 
Банк России
Банк России
Банк России . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Постепенное замедление экономической активности в РФ, согласно оперативным данным, в третьем квартале продолжилось, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Судя по данным оперативной статистики, постепенное замедление экономической активности продолжилось в третьем квартале. При этом динамика по секторам оставалась разнородной. Высокий уровень выпуска поддерживается в отраслях, ориентированных на государственный спрос, в то время как частный внутренний спрос характеризовался более сдержанной динамикой, а внешний оставался пониженным", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Также сообщается, что в середине третьего квартала значительно выросли отдельные инвестиционные отрасли.
Потребительские отрасли промышленности в целом стабилизировали выпуск продукции. Промежуточные отрасли (в том числе ориентированные на внешний спрос) в основном демонстрировали некоторое снижение, отмечается в материалах.
Происходящее с середины года оживление как корпоративного, так и розничного кредитования и расширение программы госзаимствований в 2025 году для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета поддержат спрос в экономике в четвертом квартале. Этому же способствует произошедшее смягчение ценовых денежно-кредитных условий.
"В такой ситуации ожидается дальнейшее плавное замедление экономики с последующим выходом на траекторию устойчивого роста в 2026 году", - считают аналитики ЦБ.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Инфляционное давление еще не приблизилось к четырем процентам, заявил ЦБ
