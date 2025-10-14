https://1prime.ru/20251014/tsb-863507612.html

ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России

ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России - 14.10.2025

ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России

Постепенное замедление экономической активности в РФ, согласно оперативным данным, в третьем квартале продолжилось, сообщает департамент исследований и... | 14.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Постепенное замедление экономической активности в РФ, согласно оперативным данным, в третьем квартале продолжилось, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Судя по данным оперативной статистики, постепенное замедление экономической активности продолжилось в третьем квартале. При этом динамика по секторам оставалась разнородной. Высокий уровень выпуска поддерживается в отраслях, ориентированных на государственный спрос, в то время как частный внутренний спрос характеризовался более сдержанной динамикой, а внешний оставался пониженным", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Также сообщается, что в середине третьего квартала значительно выросли отдельные инвестиционные отрасли. Потребительские отрасли промышленности в целом стабилизировали выпуск продукции. Промежуточные отрасли (в том числе ориентированные на внешний спрос) в основном демонстрировали некоторое снижение, отмечается в материалах. Происходящее с середины года оживление как корпоративного, так и розничного кредитования и расширение программы госзаимствований в 2025 году для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета поддержат спрос в экономике в четвертом квартале. Этому же способствует произошедшее смягчение ценовых денежно-кредитных условий. "В такой ситуации ожидается дальнейшее плавное замедление экономики с последующим выходом на траекторию устойчивого роста в 2026 году", - считают аналитики ЦБ.

рф

2025

