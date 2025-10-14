Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото в Японии установила новый рекорд - 14.10.2025
Цена на золото в Японии установила новый рекорд
Цена на золото в Японии установила новый рекорд
ТОКИО, 14 окт – ПРАЙМ. Цена на золото в Японии установила новый рекорд, преодолев психологический барьер в 22,3 тысяч иен (146,46 доллара) за 1 грамм, такую розничную цену установила во вторник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo. Для мелкого опта цена составляет 146,46 доллара. Примечательно, что почти ровно за год – с 30 октября 2024 года цена выросла с 15 104 иен (98,5 долларов по курсу на тот момент) до 22 326 иен (146,46 долларов). Эксперты связывают это с ожиданиями нестабильности на рынках из-за торговых противоречий США с другими странами.
Цена на золото в Японии установила новый рекорд

ТОКИО, 14 окт – ПРАЙМ. Цена на золото в Японии установила новый рекорд, преодолев психологический барьер в 22,3 тысяч иен (146,46 доллара) за 1 грамм, такую розничную цену установила во вторник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.
Для мелкого опта цена составляет 146,46 доллара. Примечательно, что почти ровно за год – с 30 октября 2024 года цена выросла с 15 104 иен (98,5 долларов по курсу на тот момент) до 22 326 иен (146,46 долларов).
Эксперты связывают это с ожиданиями нестабильности на рынках из-за торговых противоречий США с другими странами.
 
Заголовок открываемого материала