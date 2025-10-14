Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды - 14.10.2025
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
2025-10-14T08:51+0300
рынок
торги
comex
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов. По состоянию на 7.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 7.20 мск дорожал на 3,35% - до 52,12 доллара за унцию.
2025
08:51 14.10.2025
 
Цены на золото и серебро впервые превысили 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости . Павел Лисицын
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро на 7.20 мск дорожал на 3,35% - до 52,12 доллара за унцию.
