https://1prime.ru/20251014/tseny-863482487.html

Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды - 14.10.2025, ПРАЙМ

Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T08:51+0300

2025-10-14T08:51+0300

2025-10-14T08:51+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов. По состоянию на 7.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 7.20 мск дорожал на 3,35% - до 52,12 доллара за унцию.

https://1prime.ru/20251008/zoloto-863295585.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex