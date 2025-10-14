Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ предупредила о рисках цифровизации "мира денег"
Глава МВФ предупредила о рисках цифровизации "мира денег"
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Цифровизация "мира денег", которая движется очень быстро, приведет к разделению активов на обеспеченные и необеспеченные, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Траектория лежит к цифровизации мира денег и четкому разделению активов на те, что обеспечены - стейблкоины - и те, которые не обеспечены", - сказала она ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Георгиева добавила, что процесс цифровизации финансовой сферы движется стремительно, и исторически финансовая сфера всегда быстро извлекала преимущества от внедрения новых технологий. "Нам нужно признать, что мы находимся на раннем этапе… Предстоит многое учесть, поскольку различные нормативно-правовые базы не до конца согласованы. Поэтому существует реальный риск фрагментации", - отметила глава МВФ. По оценкам Георгиевой, риск фрагментации является наибольшей угрозой для потребителей, и международное сообщество заинтересовано в стабильной регуляторной среде, которая пойдет на пользу населению, компаниям и лицам, принимающим решения.
финансы, банки, вашингтон, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Экономика, Финансы, Банки, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
21:19 14.10.2025 (обновлено: 21:30 14.10.2025)
 
Глава МВФ предупредила о рисках цифровизации "мира денег"

Глава МВФ: цифровизация мира денег разделит активы на обеспеченные и необеспеченные

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Цифровизация "мира денег", которая движется очень быстро, приведет к разделению активов на обеспеченные и необеспеченные, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Траектория лежит к цифровизации мира денег и четкому разделению активов на те, что обеспечены - стейблкоины - и те, которые не обеспечены", - сказала она ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Георгиева добавила, что процесс цифровизации финансовой сферы движется стремительно, и исторически финансовая сфера всегда быстро извлекала преимущества от внедрения новых технологий.
"Нам нужно признать, что мы находимся на раннем этапе… Предстоит многое учесть, поскольку различные нормативно-правовые базы не до конца согласованы. Поэтому существует реальный риск фрагментации", - отметила глава МВФ.
По оценкам Георгиевой, риск фрагментации является наибольшей угрозой для потребителей, и международное сообщество заинтересовано в стабильной регуляторной среде, которая пойдет на пользу населению, компаниям и лицам, принимающим решения.
Заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО Гознак Георгий Корнилов - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
Георгий Корнилов: Гознак выбирает тренд на цифровизацию
3 июня, 08:00
 
ЭкономикаФинансыБанкиВАШИНГТОНКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банк
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
