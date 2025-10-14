https://1prime.ru/20251014/tsifrovizatsiya-863509642.html
Глава МВФ предупредила о рисках цифровизации "мира денег"
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Цифровизация "мира денег", которая движется очень быстро, приведет к разделению активов на обеспеченные и необеспеченные, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Траектория лежит к цифровизации мира денег и четкому разделению активов на те, что обеспечены - стейблкоины - и те, которые не обеспечены", - сказала она ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Георгиева добавила, что процесс цифровизации финансовой сферы движется стремительно, и исторически финансовая сфера всегда быстро извлекала преимущества от внедрения новых технологий. "Нам нужно признать, что мы находимся на раннем этапе… Предстоит многое учесть, поскольку различные нормативно-правовые базы не до конца согласованы. Поэтому существует реальный риск фрагментации", - отметила глава МВФ. По оценкам Георгиевой, риск фрагментации является наибольшей угрозой для потребителей, и международное сообщество заинтересовано в стабильной регуляторной среде, которая пойдет на пользу населению, компаниям и лицам, принимающим решения.
