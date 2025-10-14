Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.10.2025
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Рост спроса на российский энергетический уголь в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента и энергокомпаний с приближением отопительного... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T11:56+0300
2025-10-14T11:56+0300
россия
турция
кузбасс
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рост спроса на российский энергетический уголь в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента и энергокомпаний с приближением отопительного сезона, а также это можно объяснить прогнозируемым ростом экспорта электроэнергии из этой страны в соседнюю Сирию, объяснили РИА Новости в Минэнерго РФ. Ранее председатель правительства Кузбасса Андрей Панов отметил, что в Турции растет интерес к энергетическому углю из России, так, железнодорожные отгрузки угля марки Д из Кузбасса в Тамань с последующей отправкой в Турцию в сентябре выросли до 300 тысяч тонн. "Рост интереса к российскому энергетическому углю в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента, а также энергетических компаний, которые начали пополнять резервы в преддверии отопительного сезона", - рассказали в министерстве. "Некоторые потребители в Турции спешат законтрактоваться заранее на фоне возможного сезонного увеличения спроса (и цен на уголь) и ищут грузы с поставкой в декабре-январе. Это в том числе объясняется прогнозируемым ростом экспорта электроэнергии из Турции в Сирию", - добавили там.
турция
кузбасс
сирия
россия, турция, кузбасс, сирия
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КУЗБАСС, СИРИЯ
11:56 14.10.2025
 
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции

Со стороны турецких цементных и энергокомпаний растет спрос на уголь из РФ

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рост спроса на российский энергетический уголь в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента и энергокомпаний с приближением отопительного сезона, а также это можно объяснить прогнозируемым ростом экспорта электроэнергии из этой страны в соседнюю Сирию, объяснили РИА Новости в Минэнерго РФ.
Ранее председатель правительства Кузбасса Андрей Панов отметил, что в Турции растет интерес к энергетическому углю из России, так, железнодорожные отгрузки угля марки Д из Кузбасса в Тамань с последующей отправкой в Турцию в сентябре выросли до 300 тысяч тонн.
"Рост интереса к российскому энергетическому углю в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента, а также энергетических компаний, которые начали пополнять резервы в преддверии отопительного сезона", - рассказали в министерстве.
"Некоторые потребители в Турции спешат законтрактоваться заранее на фоне возможного сезонного увеличения спроса (и цен на уголь) и ищут грузы с поставкой в декабре-январе. Это в том числе объясняется прогнозируемым ростом экспорта электроэнергии из Турции в Сирию", - добавили там.
РОССИЯ ТУРЦИЯ КУЗБАСС СИРИЯ
 
 
