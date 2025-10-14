https://1prime.ru/20251014/ugol-863486997.html
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции - 14.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Рост спроса на российский энергетический уголь в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента и энергокомпаний с приближением отопительного... | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рост спроса на российский энергетический уголь в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента и энергокомпаний с приближением отопительного сезона, а также это можно объяснить прогнозируемым ростом экспорта электроэнергии из этой страны в соседнюю Сирию, объяснили РИА Новости в Минэнерго РФ. Ранее председатель правительства Кузбасса Андрей Панов отметил, что в Турции растет интерес к энергетическому углю из России, так, железнодорожные отгрузки угля марки Д из Кузбасса в Тамань с последующей отправкой в Турцию в сентябре выросли до 300 тысяч тонн. "Рост интереса к российскому энергетическому углю в Турции отмечается прежде всего со стороны производителей цемента, а также энергетических компаний, которые начали пополнять резервы в преддверии отопительного сезона", - рассказали в министерстве. "Некоторые потребители в Турции спешат законтрактоваться заранее на фоне возможного сезонного увеличения спроса (и цен на уголь) и ищут грузы с поставкой в декабре-январе. Это в том числе объясняется прогнозируемым ростом экспорта электроэнергии из Турции в Сирию", - добавили там.
