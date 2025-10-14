https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480316.html

"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу

"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу - 14.10.2025, ПРАЙМ

"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, рассказал в своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом... | 14.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, рассказал в своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Цель визита — обсуждение новой ресурсной сделки в обмен на поддержку от США для Киева. "Что Зеленский может ему (Трампу. — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь", — отметил Соскин. Эксперт уверен, что Зеленский готов пойти на значительные уступки, чтобы добиться поставок ракет Tomahawk. Для достижения этой цели он готов сделать почти все. "Ради этого (Оружия. — Прим. Ред.) Зеленский готов продекларировать, что Украина станет пятьдесят первым штатом США. Он ведь прекрасный актер, расскажет там по Станиславскому, чтобы Трамп послушал", — добавил Соскин. Сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность 17 октября принять Владимира Зеленского в Белом доме. Ранее Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что встреча в Вашингтоне состоится в пятницу. Зеленский выразил надежду, что на встрече сможет вновь запросить дальнобойное вооружение. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал, что, хотя ракеты "Томагавк" представляют собой серьезную угрозу, они не изменят расстановку сил на поле боя. Путин также подчеркнул, что их использование без участия американских военных невозможно, что окажет значительное влияние на эскалацию конфликта и отношения между Россией и США.

