https://1prime.ru/20251014/ukraina-863480316.html
"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу
"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу
Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, рассказал в своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T07:00+0300
2025-10-14T07:00+0300
2025-10-14T07:00+0300
общество
мировая экономика
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
олег соскин
дональд трамп
financial times
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, рассказал в своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Цель визита — обсуждение новой ресурсной сделки в обмен на поддержку от США для Киева. "Что Зеленский может ему (Трампу. — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь", — отметил Соскин. Эксперт уверен, что Зеленский готов пойти на значительные уступки, чтобы добиться поставок ракет Tomahawk. Для достижения этой цели он готов сделать почти все. "Ради этого (Оружия. — Прим. Ред.) Зеленский готов продекларировать, что Украина станет пятьдесят первым штатом США. Он ведь прекрасный актер, расскажет там по Станиславскому, чтобы Трамп послушал", — добавил Соскин. Сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность 17 октября принять Владимира Зеленского в Белом доме. Ранее Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что встреча в Вашингтоне состоится в пятницу. Зеленский выразил надежду, что на встрече сможет вновь запросить дальнобойное вооружение. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал, что, хотя ракеты "Томагавк" представляют собой серьезную угрозу, они не изменят расстановку сил на поле боя. Путин также подчеркнул, что их использование без участия американских военных невозможно, что окажет значительное влияние на эскалацию конфликта и отношения между Россией и США.
https://1prime.ru/20251013/zelenskiy-863474910.html
https://1prime.ru/20251014/rakety-863479975.html
https://1prime.ru/20251013/zelenskiy-863465156.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, олег соскин, дональд трамп, financial times, валдай
Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Дональд Трамп, Financial Times, Валдай
"Ему все равно": в Киеве запаниковали перед поездкой Зеленского к Трампу
Соскин: Зеленский встретится с Трампом ради новой ресурсной сделки
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, рассказал в своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Цель визита — обсуждение новой ресурсной сделки в обмен на поддержку от США для Киева.
"Что Зеленский может ему (Трампу. — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь", — отметил Соскин.
"Их уничтожают". На Западе назвали ошибку Зеленского
Эксперт уверен, что Зеленский готов пойти на значительные уступки, чтобы добиться поставок ракет Tomahawk. Для достижения этой цели он готов сделать почти все.
"Ради этого (Оружия. — Прим. Ред.) Зеленский готов продекларировать, что Украина станет пятьдесят первым штатом США. Он ведь прекрасный актер, расскажет там по Станиславскому, чтобы Трамп послушал", — добавил Соскин.
В Раде высказались об ударах ракетами Tomahawk по России
Сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность 17 октября принять Владимира Зеленского в Белом доме. Ранее Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что встреча в Вашингтоне состоится в пятницу. Зеленский выразил надежду, что на встрече сможет вновь запросить дальнобойное вооружение.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал, что, хотя ракеты "Томагавк" представляют собой серьезную угрозу, они не изменят расстановку сил на поле боя. Путин также подчеркнул, что их использование без участия американских военных невозможно, что окажет значительное влияние на эскалацию конфликта и отношения между Россией и США.
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после заявления Трампа