На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом - 14.10.2025
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом - 14.10.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис, в эфире своего YouTube-канала, высказал мнение, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф способен... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T07:14+0300
2025-10-14T07:14+0300
общество
мировая экономика
киев
сша
дональд трамп
москва
стив уиткофф
владимир зеленский
валдай
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис, в эфире своего YouTube-канала, высказал мнение, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф способен убедить Дональда Трампа воздержаться от передачи вооружения Киеву, чтобы способствовать конструктивному диалогу с Москвой. "Он (Уиткофф. — Прим. Ред.) скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я все с ними (Россиянами. — Прим. Ред.) улажу чуть позже", — отметил Меркурис. Эксперт также подчеркнул, что Уиткофф осознает бесполезность угроз в отношении России, а передача ракет Tomahawk может лишь усугубить конфликт, чего необходимо избежать. "Он (Уиткофф. — Прим. Ред.) понимает, что Россия придерживается жесткого ответа на действия США, и это может лишь затянуть продолжение конфликта, в случае передачи оружия. Я подозреваю, что он сделает все, чтобы предотвратить такой исход", — пояснил Меркурис. Сегодня Дональд Трамп подтвердил свою готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Ранее, ссылаясь на источники, газета Financial Times сообщила, что встреча между Трампом и Зеленским запланирована на пятницу в Вашингтоне. Киевский лидер заявил, что рассчитывает на данные переговоры, чтобы вновь запросить у Трампа дальнобойное вооружение. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил мнение, что "Томагавк" является серьезным вооружением, но они не изменят ситуацию на поле боя. Путин также подчеркнул, что использование этих ракет без участия американских военных невозможно и приведет к новой эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.
киев
сша
москва
общество, мировая экономика, киев, сша, дональд трамп, москва, стив уиткофф, владимир зеленский, валдай, financial times
Общество, Мировая экономика, Киев, США, Дональд Трамп, МОСКВА, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Валдай, Financial Times
07:14 14.10.2025
 
На Западе рассказали, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом

Меркурис: Уиткофф может удержать Трампа от поставок оружия Киеву

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис, в эфире своего YouTube-канала, высказал мнение, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф способен убедить Дональда Трампа воздержаться от передачи вооружения Киеву, чтобы способствовать конструктивному диалогу с Москвой.
"Он (Уиткофф. — Прим. Ред.) скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я все с ними (Россиянами. — Прим. Ред.) улажу чуть позже", — отметил Меркурис.
Эксперт также подчеркнул, что Уиткофф осознает бесполезность угроз в отношении России, а передача ракет Tomahawk может лишь усугубить конфликт, чего необходимо избежать.
"Он (Уиткофф. — Прим. Ред.) понимает, что Россия придерживается жесткого ответа на действия США, и это может лишь затянуть продолжение конфликта, в случае передачи оружия. Я подозреваю, что он сделает все, чтобы предотвратить такой исход", — пояснил Меркурис.
Сегодня Дональд Трамп подтвердил свою готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
Ранее, ссылаясь на источники, газета Financial Times сообщила, что встреча между Трампом и Зеленским запланирована на пятницу в Вашингтоне. Киевский лидер заявил, что рассчитывает на данные переговоры, чтобы вновь запросить у Трампа дальнобойное вооружение.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил мнение, что "Томагавк" является серьезным вооружением, но они не изменят ситуацию на поле боя. Путин также подчеркнул, что использование этих ракет без участия американских военных невозможно и приведет к новой эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.
Общество Мировая экономика Киев США Дональд Трамп МОСКВА Стив Уиткофф Владимир Зеленский Валдай Financial Times
 
 
