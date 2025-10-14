https://1prime.ru/20251014/utilsbor-863486580.html

Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

2025-10-14T11:46+0300

бизнес

россия

рф

денис мантуров

минпромторг

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров после рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, намечавшегося на 1 ноября, сообщили в секретариате первого вице-премьера. Министерство в сентябре подготовило проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. "Предлагаемая дата вступления в силу данных правил, сформированная с учетом средних сроков доставки импортных автомобилей - 1 ноября 2025 года", - напоминается в сообщении секретариата. Между тем глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года". "Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения общероссийской общественной организации "Деловая Россия", - говорится в сообщении.

рф

