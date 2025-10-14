https://1prime.ru/20251014/utilsbor-863486709.html

Минпромторг разработает переходный период по изменениям расчета утильсбора

2025-10-14T11:46+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов, сообщили в секретариате Мантурова. Ранее во вторник глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России "на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе - октябре 2025 года". "Многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта акта на федеральном портале regulation.gov.ru, несмотря на то, что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее. При этом ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов - сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля мог увеличиться на несколько недель", - отмечается в сообщении секретариата Мантурова. "Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам", - говорится в сообщении. Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора базовую ставку рассчитывать на основании объема двигателя, а при расчете повышающего коэффициента учитывать мощность двигателя автомобиля. Согласно действующему механизму, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

рф

2025

