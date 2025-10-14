https://1prime.ru/20251014/utilsbor-863503707.html
Мантуров поручил перенести срок введения новых правил расчета утильсбора
Мантуров поручил перенести срок введения новых правил расчета утильсбора - 14.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров поручил перенести срок введения новых правил расчета утильсбора
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу России рассмотреть возможность переноса на месяц срока введения новых правил расчета утильсбора,... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T18:31+0300
2025-10-14T18:31+0300
2025-10-14T18:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83297/27/832972783_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_23f433a8d7c8fcf96bc7718ab1f7ff0f.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу России рассмотреть возможность переноса на месяц срока введения новых правил расчета утильсбора, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, сообщил Мантуров в ходе пленарного заседания Госдумы. "Что касается обращения от общественной организации, которая поступила вчера в мой адрес, я уже дал поручение Антону Андреевичу (Алиханову, главе Минпромторга - ред.) и Минпромторгу рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения", - сказал первый заместитель главы правительства. "Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант, и это всех должно удовлетворить с точки зрения главного вопроса, собственно, который звучал. Это те машины, которые находятся на либо таможенной очистке, либо находятся в транзите. Поэтому мы, естественно, не создадим сложности для населения", - добавил он. Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Ранее на этой неделе глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года". После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов. В Минпромторге же отметили, что учтут сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили. Министерство уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки вступления в силу новых условий.
