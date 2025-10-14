Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро сделал резкое заявление про нобелевскую лауреатку Мачадо - 14.10.2025
Мадуро сделал резкое заявление про нобелевскую лауреатку Мачадо
Мадуро сделал резкое заявление про нобелевскую лауреатку Мачадо - 14.10.2025, ПРАЙМ
Мадуро сделал резкое заявление про нобелевскую лауреатку Мачадо
Газета El Universal сообщает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро жестко высказался о Марии Корине Мачадо, лидере оппозиционного движения, которая недавно... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T07:05+0300
2025-10-14T07:05+0300
общество
мировая экономика
венесуэла
испания
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062892_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_277235f27ede208350af8f235e7a503f.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Газета El Universal сообщает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро жестко высказался о Марии Корине Мачадо, лидере оппозиционного движения, которая недавно была удостоена Нобелевской премии мира. Мадуро назвал её "демонической ведьмой". "Девяносто процентов населения отвергают демоническую ведьму Сайону", — заявил он в ответ на призывы Мачадо к иностранному вмешательству. Согласно информации издания, Мадуро подтвердил решимость венесуэльского народа защищать свою страну от тех, кто не желает жить в справедливом мире, основанном на достоинстве и равенстве. "Мы хотим мира, и у нас будет мир, но мир со свободой, с суверенитетом", — заявил Мадуро. Прозвище "Сайона" связано с венесуэльским фольклором и указывает на мстительного духа. На прошлой неделе Нобелевский комитет наградил Марию Корину Мачадо премией мира. Руководитель венесуэльской оппозиции, которой запрещено занимать государственные должности до 2030 года, вела предвыборную кампанию за кандидата Эдмундо Гонсалеса, который стал основным соперником действующей власти на президентских выборах 2024 года. После дня голосования она исчезла с публики на фоне обвинений в организации беспорядков, предположительно находясь в одном из дипломатических представительств в Каракасе. Однако власти заявили, что она находится в Испании. Еще в 2015 году Мачадо лишили депутатских полномочий из-за обвинений в коррупции. Несмотря на это, она выиграла праймериз своих сторонников в октябре 2023 года и заменила Хуана Гуаидо на посту лидера оппозиционного движения. Ее политические устремления, подобно ситуации с Гуаидо, поддерживаются рядом западных стран, несмотря на правовые ограничения на родине.
07:05 14.10.2025
 
Мадуро сделал резкое заявление про нобелевскую лауреатку Мачадо

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Газета El Universal сообщает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро жестко высказался о Марии Корине Мачадо, лидере оппозиционного движения, которая недавно была удостоена Нобелевской премии мира. Мадуро назвал её "демонической ведьмой".
"Девяносто процентов населения отвергают демоническую ведьму Сайону", — заявил он в ответ на призывы Мачадо к иностранному вмешательству.
Согласно информации издания, Мадуро подтвердил решимость венесуэльского народа защищать свою страну от тех, кто не желает жить в справедливом мире, основанном на достоинстве и равенстве.
"Мы хотим мира, и у нас будет мир, но мир со свободой, с суверенитетом", — заявил Мадуро.
Прозвище "Сайона" связано с венесуэльским фольклором и указывает на мстительного духа.
На прошлой неделе Нобелевский комитет наградил Марию Корину Мачадо премией мира.
Руководитель венесуэльской оппозиции, которой запрещено занимать государственные должности до 2030 года, вела предвыборную кампанию за кандидата Эдмундо Гонсалеса, который стал основным соперником действующей власти на президентских выборах 2024 года. После дня голосования она исчезла с публики на фоне обвинений в организации беспорядков, предположительно находясь в одном из дипломатических представительств в Каракасе. Однако власти заявили, что она находится в Испании.
Еще в 2015 году Мачадо лишили депутатских полномочий из-за обвинений в коррупции. Несмотря на это, она выиграла праймериз своих сторонников в октябре 2023 года и заменила Хуана Гуаидо на посту лидера оппозиционного движения. Ее политические устремления, подобно ситуации с Гуаидо, поддерживаются рядом западных стран, несмотря на правовые ограничения на родине.
Заголовок открываемого материала