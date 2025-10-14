https://1prime.ru/20251014/vrachi-863489838.html

Вице-премьер России рассказала о трудоустройстве врачей-стажеров

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Годовой план по трудоустройству врачей-стажеров в рамках федерального проекта "Медицинские кадры" выполнен на 73%, трудоустроено 7 343 специалиста, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “Для повышения уровня обеспечения здравоохранения медицинскими кадрами реализуются мероприятия по трудоустройству ординаторов второго года обучения врачами-стажерами и направление врачей на работу вахтовым методом. Так, в 2025 году трудоустроено 7 343 врача-стажера, что составляет 73% от планового годового значения и направлено на работу 2 687 врачей-вахтовиков, что в 3,5 раза превысило годовой план”, - передаются слова Голиковой в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Она также отметила, что за время выполнения проекта "Медицинские кадры" с января по сентябрь года обеспеченность населения врачами увеличилась с 42 до 43 человек на 12 712 населения, а средними медицинскими работниками с 85 до 86 человек на на 9 206 человек. Основными задачами проекта является увеличение к 2030 году количества врачей в медицинских организациях до 44 человек и средних медицинских работников до 85 человек на 10 тысяч населения. “В рамках федерального проекта предусмотрено увеличение контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования более чем до 74 тысяч единиц к 2030 году. По состоянию на конец августа текущего года увеличение составляет 72 281 единица, что равняется 107% от планового годового значения”, - уточняется в сообщении аппарата. Кроме того, около 20,5 тысяч медицинских работников скорой помощи или 79,8% от годового плана прошли программы повышения квалификации. За восемь месяцев еще 35 тысяч медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с сахарным диабетом, прошли повышение квалификации.

