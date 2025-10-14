Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH снизилась

https://1prime.ru/20251014/vyruchka-863505596.html

2025-10-14T19:20+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 4,4% в годовом выражении и составила 58,09 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Наибольшее снижение выручки за этот период было зафиксировано в подразделениях "мода и кожаные изделия" и "вино и ликеро-водочная продукция" - 7,7% и 6,6% соответственно. Показатель также сократился в сегментах "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" - на 1,7%. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" почти не изменилась в годовом выражении. По итогам третьего квартала текущего года выручка компании уменьшилась на 4,2% - до 18,28 миллиарда евро. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте "мода и кожаные изделия" - на 7,1%. В подразделениях "вино и ликеро-водочная продукция", "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" выручка снизилась на 4%, 2,8% и 2,7% соответственно. При этом выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" выросла на 1,7%. Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.

