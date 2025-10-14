Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH снизилась - 14.10.2025
Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH снизилась
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 4,4% в годовом выражении и составила 58,09 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Наибольшее снижение выручки за этот период было зафиксировано в подразделениях "мода и кожаные изделия" и "вино и ликеро-водочная продукция" - 7,7% и 6,6% соответственно. Показатель также сократился в сегментах "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" - на 1,7%. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" почти не изменилась в годовом выражении. По итогам третьего квартала текущего года выручка компании уменьшилась на 4,2% - до 18,28 миллиарда евро. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте "мода и кожаные изделия" - на 7,1%. В подразделениях "вино и ликеро-водочная продукция", "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" выручка снизилась на 4%, 2,8% и 2,7% соответственно. При этом выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" выросла на 1,7%. Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet &amp; Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.
19:20 14.10.2025
 
Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH снизилась

Выручка LVMH за январь-сентябрь снизилась на четыре процента, до 58,1 млрд евро

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип Louis Vuitton
Логотип Louis Vuitton - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Логотип Louis Vuitton. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 4,4% в годовом выражении и составила 58,09 миллиарда евро, говорится в отчете компании.
Наибольшее снижение выручки за этот период было зафиксировано в подразделениях "мода и кожаные изделия" и "вино и ликеро-водочная продукция" - 7,7% и 6,6% соответственно. Показатель также сократился в сегментах "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" - на 1,7%. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" почти не изменилась в годовом выражении.
По итогам третьего квартала текущего года выручка компании уменьшилась на 4,2% - до 18,28 миллиарда евро. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте "мода и кожаные изделия" - на 7,1%. В подразделениях "вино и ликеро-водочная продукция", "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" выручка снизилась на 4%, 2,8% и 2,7% соответственно. При этом выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" выросла на 1,7%.
Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.
