https://1prime.ru/20251014/walmart-863503930.html

Покупки в Walmart станут доступны через ChatGPT

Покупки в Walmart станут доступны через ChatGPT - 14.10.2025, ПРАЙМ

Покупки в Walmart станут доступны через ChatGPT

Американская розничная сеть Walmart заключила партнерство с технологической OpenAI, в рамках сотрудничества покупки в сети вскоре станут доступны через чат-бот... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T18:37+0300

2025-10-14T18:37+0300

2025-10-14T18:37+0300

экономика

технологии

бизнес

сша

walmart

openai

chatgpt

https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Американская розничная сеть Walmart заключила партнерство с технологической OpenAI, в рамках сотрудничества покупки в сети вскоре станут доступны через чат-бот ChatGPT, говорится в релизе Walmart. Указывается, что Walmart и ее дочерняя компания Sam's Club "формируют будущее розничной торговли". "Сегодня компания объявила о новом партнерстве с OpenAI, которое начнется с того, что клиенты и члены клуба смогут в скором времени делать покупки в Walmart через ChatGPT с помощью Instant Checkout", - говорится в сообщении ритейлера. В релизе отмечается, что вскоре клиенты Walmart и Sam's Club смогут пополнять запасы необходимых товаров и искать новые, общаясь в чат-боте и делая там покупки, точные сроки реализации проекта при этом не приводятся. Компании уже используют искусственный интеллект (ИИ), например, для улучшения каталогов продуктов и сокращения времени по решению проблем клиентов, говорится в сообщении. Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,75 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек. Sam's Club - складская сеть оптовой и мелкооптовой торговли, работающая по принципу членства, дочернее предприятие Walmart. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20241119/walmart-852917439.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, walmart, openai, chatgpt