https://1prime.ru/20251014/yuan-863492248.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд - 14.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд

Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимумы с середины августа, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T14:15+0300

2025-10-14T14:15+0300

2025-10-14T14:15+0300

рынок

богдан зварич

мосбиржа

псб

торги

алексей антонов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимумы с середины августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.01 мск падал на 7 копеек, до 11,11 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,06-11,17 рубля. Курс юаня может попытаться закрепиться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Текущее укрепление рубля может быть обосновано ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне завершения крупных платежей по внешним долгам. При слабости спроса со стороны импортеров это создает навес предложения и способствует росту национальной валюты РФ", - добавляет он. Данные факторы могут способствовать сохранению юанем позиций в нижней половине указанного диапазона с дальнейшим смещением к его нижней границе, говорит Зварич. "При этом ближе к концу недели китайская валюта может перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь", - заключает он. Похоже, что импортеры в сентябре уже проплатили основные контракты для закупок под Новый год, а наращивать поставки не спешат из-за высокой ключевой ставки, откладывающей переход населения в режим потребления, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", говоря о факторах курсообразования рубля. В свою очередь, экспортерам выгоднее держать в рублях заработанное, добавляет он.

https://1prime.ru/20251014/funt-863491845.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, богдан зварич, мосбиржа, псб, торги, алексей антонов