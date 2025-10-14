Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/yuan-863492248.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд - 14.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд
Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимумы с середины августа, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T14:15+0300
2025-10-14T14:15+0300
рынок
богдан зварич
мосбиржа
псб
торги
алексей антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимумы с середины августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.01 мск падал на 7 копеек, до 11,11 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,06-11,17 рубля. Курс юаня может попытаться закрепиться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Текущее укрепление рубля может быть обосновано ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне завершения крупных платежей по внешним долгам. При слабости спроса со стороны импортеров это создает навес предложения и способствует росту национальной валюты РФ", - добавляет он. Данные факторы могут способствовать сохранению юанем позиций в нижней половине указанного диапазона с дальнейшим смещением к его нижней границе, говорит Зварич. "При этом ближе к концу недели китайская валюта может перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь", - заключает он. Похоже, что импортеры в сентябре уже проплатили основные контракты для закупок под Новый год, а наращивать поставки не спешат из-за высокой ключевой ставки, откладывающей переход населения в режим потребления, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", говоря о факторах курсообразования рубля. В свою очередь, экспортерам выгоднее держать в рублях заработанное, добавляет он.
https://1prime.ru/20251014/funt-863491845.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, богдан зварич, мосбиржа, псб, торги, алексей антонов
Рынок, Богдан Зварич, Мосбиржа, ПСБ, Торги, Алексей Антонов
14:15 14.10.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил минимум с середины августа

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимумы с середины августа, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.01 мск падал на 7 копеек, до 11,11 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,06-11,17 рубля.
Курс юаня может попытаться закрепиться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Текущее укрепление рубля может быть обосновано ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне завершения крупных платежей по внешним долгам. При слабости спроса со стороны импортеров это создает навес предложения и способствует росту национальной валюты РФ", - добавляет он.
Данные факторы могут способствовать сохранению юанем позиций в нижней половине указанного диапазона с дальнейшим смещением к его нижней границе, говорит Зварич. "При этом ближе к концу недели китайская валюта может перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь", - заключает он.
Похоже, что импортеры в сентябре уже проплатили основные контракты для закупок под Новый год, а наращивать поставки не спешат из-за высокой ключевой ставки, откладывающей переход населения в режим потребления, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", говоря о факторах курсообразования рубля. В свою очередь, экспортерам выгоднее держать в рублях заработанное, добавляет он.
Знак фунта стерлингов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Фунт стерлингов дешевеет к доллару
13:47
 
РынокБогдан ЗваричМосбиржаПСБТоргиАлексей Антонов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала