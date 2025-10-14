https://1prime.ru/20251014/yuan-863492248.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает вторую сессию подряд
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимумы с середины августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.01 мск падал на 7 копеек, до 11,11 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,06-11,17 рубля. Курс юаня может попытаться закрепиться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Текущее укрепление рубля может быть обосновано ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне завершения крупных платежей по внешним долгам. При слабости спроса со стороны импортеров это создает навес предложения и способствует росту национальной валюты РФ", - добавляет он. Данные факторы могут способствовать сохранению юанем позиций в нижней половине указанного диапазона с дальнейшим смещением к его нижней границе, говорит Зварич. "При этом ближе к концу недели китайская валюта может перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь", - заключает он. Похоже, что импортеры в сентябре уже проплатили основные контракты для закупок под Новый год, а наращивать поставки не спешат из-за высокой ключевой ставки, откладывающей переход населения в режим потребления, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", говоря о факторах курсообразования рубля. В свою очередь, экспортерам выгоднее держать в рублях заработанное, добавляет он.
