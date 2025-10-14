Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил минимум с середины августа - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/yuan-863500894.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил минимум с середины августа
Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил минимум с середины августа - 14.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил минимум с середины августа
Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимум с середины августа, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:54+0300
2025-10-14T16:54+0300
рф
дональд трамп
мосбиржа
рынок
торги
сша
сергей суверов
ук арикапитал
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимум с середины августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 7 копеек (-0,6%), до 11,11 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,06-11,17 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,195 против 7,141 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,4 рубля. Рубль на подъемеЮань на Мосбирже во вторник падает вторую сессию подряд, китайская валюта обновила минимум с 14 августа - в районе 11,06 рубля. "После длинных китайских выходных появившийся к продаже объем валюты превышает нормальные уровни спроса, и валюта находится под давлением. Сказывается и рост ставок по рублевым свопам, рост доходностей госбумаг и пересмотр прогнозов в пользу более медленного снижения рублевых ставок. Поэтому корпоративные казначеи крупных экспортеров вполне могут предпочесть в моменте продать экспортную выручку ради более высоких процентных доходов по рублям", - комментирует Эдуард Лушин из СДМ-Банка. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.13 мск падала на 1,9%, до 62,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Укреплению рубля способствует в том числе "налоговый фактор", который ускоряет инфляцию, что тормозит цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Спрос на валюту остается довольно низким. Кроме этого, участники рынка положительно (для рубля) восприняли вчерашние новости о том, что президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику Стивену Уиткоффу возобновить работу над урегулированием конфликта на Украине", - добавляет он. В ближайшее время рубль может остаться более крепким, чем предполагает консенсус-прогноз, но до конца года возможны всплески волатильности, в том числе в пользу ослабления рубля, допускает Лушин из СДМ-Банка. Поддержкой курсу юаня будет район 10,8-11 рублей, доллара - 78-78,5 рубля, оценивает он. Курс рубля на завершение текущего года сложно предсказать - многое будет зависеть от динамики ключевой ставки ЦБ РФ, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Не исключено, что ослабление рубля приведет доллар в район 82-83 рублей. По крайней мере, вероятность роста курса в район 85-90 рублей за доллар, как ожидалось ранее, понизилась", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251014/mvf-863498407.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, дональд трамп, мосбиржа, рынок, торги, сша, сергей суверов, ук арикапитал, ук альфа-капитал
РФ, Дональд Трамп, Мосбиржа, Рынок, Торги, США, Сергей Суверов, УК Арикапитал, УК Альфа-Капитал
16:54 14.10.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил минимум с середины августа

Курс юаня к рублю на Мосбирже падает, обновляя минимум с середины августа

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимум с середины августа, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 7 копеек (-0,6%), до 11,11 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,06-11,17 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,195 против 7,141 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,4 рубля.

Рубль на подъеме

Юань на Мосбирже во вторник падает вторую сессию подряд, китайская валюта обновила минимум с 14 августа - в районе 11,06 рубля.
"После длинных китайских выходных появившийся к продаже объем валюты превышает нормальные уровни спроса, и валюта находится под давлением. Сказывается и рост ставок по рублевым свопам, рост доходностей госбумаг и пересмотр прогнозов в пользу более медленного снижения рублевых ставок. Поэтому корпоративные казначеи крупных экспортеров вполне могут предпочесть в моменте продать экспортную выручку ради более высоких процентных доходов по рублям", - комментирует Эдуард Лушин из СДМ-Банка.
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,15% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.13 мск падала на 1,9%, до 62,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 99,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Укреплению рубля способствует в том числе "налоговый фактор", который ускоряет инфляцию, что тормозит цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Спрос на валюту остается довольно низким. Кроме этого, участники рынка положительно (для рубля) восприняли вчерашние новости о том, что президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику Стивену Уиткоффу возобновить работу над урегулированием конфликта на Украине", - добавляет он.
В ближайшее время рубль может остаться более крепким, чем предполагает консенсус-прогноз, но до конца года возможны всплески волатильности, в том числе в пользу ослабления рубля, допускает Лушин из СДМ-Банка. Поддержкой курсу юаня будет район 10,8-11 рублей, доллара - 78-78,5 рубля, оценивает он.
Курс рубля на завершение текущего года сложно предсказать - многое будет зависеть от динамики ключевой ставки ЦБ РФ, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Не исключено, что ослабление рубля приведет доллар в район 82-83 рублей. По крайней мере, вероятность роста курса в район 85-90 рублей за доллар, как ожидалось ранее, понизилась", - добавляет он.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
МВФ прогнозирует падение средней цены на нефть в мире
16:07
 
РФДональд ТрампМосбиржаРынокТоргиСШАСергей СуверовУК АрикапиталУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала