Курс юаня к рублю на Мосбирже обновил минимум с середины августа

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает вторую сессию подряд, обновляя минимум с середины августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 7 копеек (-0,6%), до 11,11 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,06-11,17 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,195 против 7,141 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,4 рубля. Рубль на подъемеЮань на Мосбирже во вторник падает вторую сессию подряд, китайская валюта обновила минимум с 14 августа - в районе 11,06 рубля. "После длинных китайских выходных появившийся к продаже объем валюты превышает нормальные уровни спроса, и валюта находится под давлением. Сказывается и рост ставок по рублевым свопам, рост доходностей госбумаг и пересмотр прогнозов в пользу более медленного снижения рублевых ставок. Поэтому корпоративные казначеи крупных экспортеров вполне могут предпочесть в моменте продать экспортную выручку ради более высоких процентных доходов по рублям", - комментирует Эдуард Лушин из СДМ-Банка. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.13 мск падала на 1,9%, до 62,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Укреплению рубля способствует в том числе "налоговый фактор", который ускоряет инфляцию, что тормозит цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Спрос на валюту остается довольно низким. Кроме этого, участники рынка положительно (для рубля) восприняли вчерашние новости о том, что президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику Стивену Уиткоффу возобновить работу над урегулированием конфликта на Украине", - добавляет он. В ближайшее время рубль может остаться более крепким, чем предполагает консенсус-прогноз, но до конца года возможны всплески волатильности, в том числе в пользу ослабления рубля, допускает Лушин из СДМ-Банка. Поддержкой курсу юаня будет район 10,8-11 рублей, доллара - 78-78,5 рубля, оценивает он. Курс рубля на завершение текущего года сложно предсказать - многое будет зависеть от динамики ключевой ставки ЦБ РФ, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Не исключено, что ослабление рубля приведет доллар в район 82-83 рублей. По крайней мере, вероятность роста курса в район 85-90 рублей за доллар, как ожидалось ранее, понизилась", - добавляет он.

